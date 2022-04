馬力波女童「陰道、直腸撕裂」！烏克蘭醫崩潰：最大的才10歲

▲有許多烏克蘭婦女與兒童慘遭魔爪。(示意圖/達志影像/美聯社)



記者王佩翊/編譯

俄羅斯出兵攻打烏克蘭1個多月,戰況陷入膠著,與此同時,各地不但有許多無辜平民遭到俄軍殺害,婦女與兒童在混亂中遭俄軍性侵的事件更是層出不窮。一名駐守烏克蘭當地的醫師表示,有許多來自馬力波的女童被送進醫院,而她們的身上都出現直腸與陰道的撕裂傷,其中最大的年僅10歲。

《基輔獨立報》主編魯丹科(Olga Rudenko)3日在推特上轉發烏克蘭好友的推文並翻譯成英文,而原推文寫道,「我丈夫的朋友是一名來自札波羅熱(Zaporizhzhia)的醫師。他說有一群來自馬力波的女孩被送進他們的醫院,其中最大的只有10歲,但她們身上都有直腸、陰道撕裂傷。」再度證明有許多無辜婦女與兒童在逃難期間遭到性侵。

▲▼馬力波淪為廢墟,街道上隨處可見難民遺體。(圖/路透)



事實上,早在先前就有許多烏克蘭官員指控,俄軍在入侵期間大打「性侵戰」,效仿蘇聯士兵二戰期間的暴行,對當地平民施暴或是性侵婦女。烏克蘭女議員瓦斯蘭科(Lesia Vasylenko)譴責,有許多被害婦女已經超過60歲,受害後遭到俄軍虐殺身亡。據悉,部分被俄軍抓去當慰安婦的被害女子甚至遭到絞殺。

有一名婦女更指稱,俄軍闖入她家後,先是將丈夫擊斃,隨後在4歲兒子面前性侵她。而烏克蘭檢察總長薇娜迪克托娃(Iryna Venediktova)已經針對此事對俄軍展開首起性侵案的正式調查。她同時痛斥俄軍將性侵作為「戰爭工具」。

馬力波至今仍是俄羅斯的重點攻擊地區,目前仍有17萬名平民遭到俄軍圍困,無法撤離。而當地不但斷水斷電,還缺乏食物與藥品,狀況十分危急。

My friend is writing: "My husband's friend, a doctor from Zaporizhzhia, says a group of girls from Mariupol was admitted to their hospital. The oldest one is 10 years old. They have recto-vaginal tears." https://t.co/3vA7wDqU1X