馬力波女童「陰道、直腸撕裂」！烏克蘭醫崩潰：最大的才10歲

▲有許多烏克蘭婦女與兒童慘遭魔爪。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

俄羅斯出兵攻打烏克蘭1個多月，戰況陷入膠著，與此同時，各地不但有許多無辜平民遭到俄軍殺害，婦女與兒童在混亂中遭俄軍性侵的事件更是層出不窮。一名駐守烏克蘭當地的醫師表示，有許多來自馬力波的女童被送進醫院，而她們的身上都出現直腸與陰道的撕裂傷，其中最大的年僅10歲。

《基輔獨立報》主編魯丹科（Olga Rudenko）3日在推特上轉發烏克蘭好友的推文並翻譯成英文，而原推文寫道，「我丈夫的朋友是一名來自札波羅熱（Zaporizhzhia）的醫師。他說有一群來自馬力波的女孩被送進他們的醫院，其中最大的只有10歲，但她們身上都有直腸、陰道撕裂傷。」再度證明有許多無辜婦女與兒童在逃難期間遭到性侵。

▲▼馬力波淪為廢墟，街道上隨處可見難民遺體。（圖／路透）



事實上，早在先前就有許多烏克蘭官員指控，俄軍在入侵期間大打「性侵戰」，效仿蘇聯士兵二戰期間的暴行，對當地平民施暴或是性侵婦女。烏克蘭女議員瓦斯蘭科（Lesia Vasylenko）譴責，有許多被害婦女已經超過60歲，受害後遭到俄軍虐殺身亡。據悉，部分被俄軍抓去當慰安婦的被害女子甚至遭到絞殺。

有一名婦女更指稱，俄軍闖入她家後，先是將丈夫擊斃，隨後在4歲兒子面前性侵她。而烏克蘭檢察總長薇娜迪克托娃（Iryna Venediktova）已經針對此事對俄軍展開首起性侵案的正式調查。她同時痛斥俄軍將性侵作為「戰爭工具」。

馬力波至今仍是俄羅斯的重點攻擊地區，目前仍有17萬名平民遭到俄軍圍困，無法撤離。而當地不但斷水斷電，還缺乏食物與藥品，狀況十分危急。

My friend is writing: "My husband's friend, a doctor from Zaporizhzhia, says a group of girls from Mariupol was admitted to their hospital. The oldest one is 10 years old. They have recto-vaginal tears." https://t.co/3vA7wDqU1X — Olga Rudenko (@olya_rudenko) April 2, 2022

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