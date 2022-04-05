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美向烏克蘭提供「坦克殺手」無人機　最新軍援高達86億

▲▼彈簧刀無人機Switchblade-600。（圖／翻攝AeroVironment Inc.）

▲彈簧刀無人機Switchblade-600號稱坦克殺手。（圖／翻攝AeroVironment Inc.）

記者吳美依／編譯

美國五角大廈1日晚間宣布，將向烏克蘭提供3億美元（約新台幣86億）軍援，2名知情人士也向《彭博社》表示，具體設備包括10架最新型號的彈簧刀無人機Switchblade-600，此機型被稱為「坦克殺手」，配備著能夠摧毀俄軍坦克及火炮的彈頭。

白宮3月16日表示，將把軍火庫裡價值8億美元（約新台幣230億）的武器及裝備提供給烏克蘭，其中包括100架無人機。但2名知情人士透露，最新一批援烏設備會直接向軍火商採購運送，而非從軍火庫存裡轉移現有設備。

▲▼美國海軍陸戰隊提供演習中使用的彈簧刀無人機。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國海軍陸戰隊2021年演習時，他們操作的彈簧刀無人機使用Switchblade 300 10C系統。（圖／達志影像／美聯社）

根據製造商宇航環境公司（AeroVironment）資訊，美軍先前使用的無人機為300系列版本，重量約2.5公斤，可以飛行10公里，並在目標上空盤旋約15分鐘，設計用來攻擊人員及輕型車輛，被美軍官員形容為「飛行的散彈槍」。

最新型號的無人機重量達到22.6公斤，可以飛行超過39公里，在目標上方盤旋40分鐘，配備著反裝甲彈頭，並且可以透過觸控螢幕操作。

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