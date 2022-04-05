立陶宛外交降級　俄國誓言報復！普丁簽「不友好國家」簽證限制令

▲俄羅斯總統普丁4日簽署最新法令，將對不友好國家公民實施簽證禁令。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

立陶宛4日宣布，由於俄羅斯出兵攻打烏克蘭，並在基輔郊區小鎮布查大量殺害平民，因此將驅逐俄國大使，同時降低兩國外交關係。對此，俄羅斯外交部發言人扎哈洛娃（Maria Zakharova）誓言，「很快就會祭出報復措施。」此外，俄國也在4日簽署新法令，將對「不友好國家」的公民實施簽證限制，以報復國際制裁。

根據《俄新社》報導，立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）4日就布查事件發表嚴厲譴責。他表示，立陶宛將與俄國外交降級，並驅逐俄羅斯駐立陶宛大使，而立陶宛駐俄羅斯大使也會在近日離開莫斯科返國。

▲俄羅斯外交部發言人扎哈洛娃（Maria Zakharova）稱，會對立陶宛祭出報復措施。（圖／路透）

對此，俄羅斯外交部發言人扎哈洛娃（Maria Zakharova）隨即回應，俄國將採取「報復措施」。

俄羅斯3月曾經公布一份「不友好國家」名單，其中包含美國、加拿大、英國、烏克蘭以及歐盟國家。普丁4日簽署一項新法令，同日生效，該法令針對上述「不友好國家」的公民實施簽證限制，以回應各國因烏克蘭議題而對俄國進行制裁。

該項法令還要求俄國外交部與各機構向「對俄羅斯、俄羅斯公民以及法律採取不友好行動」的外國人與無國籍人士進行個人入境限制。

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