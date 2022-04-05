衛星比對畫面曝光！烏克蘭布查多人陳屍街頭3周　打臉俄羅斯

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯政府否認殺害烏克蘭布查鎮平民指控，宣稱軍隊3月底早就撤離，相關證據4天後才出現是西方國家在搞鬼。但依據衛星影像顯示，布查鎮平民遺體陳屍街頭的狀況早在數周前就有出現，與俄方所宣稱的說法明顯相矛盾。

▲3月31日衛星影像顯示，布查鎮亞部隆斯卡街（Yablonska Street）的建築物、裝甲車輛被毀。（圖／路透）

El New York Times ha tenido acceso a imágenes de satélite que confirman que muchas víctimas de Bucha (Kiev) murieron bajo el control de Rusia. https://t.co/FuXYJRVHZY pic.twitter.com/PkmRL8imoP — NIPORWIFI © (@niporwifi) April 4, 2022



紐約時報報導，基輔郊外城鎮布查鎮（Bucha）許多平民在3周前被殺害，當時正值俄軍占領該地區。當地議會成員4月1日拍下一段影片，布查鎮亞部隆斯卡街（Yablonska Street）有多具遺體，而美國太空科技公司馬薩爾科技（Maxar）衛星影像顯示，自俄軍3月11日占領當地以來，至少有11人死亡橫屍街頭。

紐時核對衛星影像後發現，在3月9日至11日期間，亞部隆斯卡街頭確實出現與人體大小接近的黑色物體。就在烏軍收復布查後，影像中的黑點位置正是小鎮平民陳屍地點，如同當地議會成員所拍攝的影像那樣。更進一步的分析顯示，影像中的黑色物體停留在原地3星期。

下方影片恐引起不適，請斟酌觀看

El @nytimes ha publicado este análisis de fotografías por satélite de hace semanas en Bucha en las que se aprecian cuerpos en las calles por lo menos desde el 19 de marzo, 10 días antes de la retirada rusa. pic.twitter.com/DINKu4yzn4 — Alberto Fierro (@albertofierroal) April 4, 2022

死者死亡原因尚待確認，部分遺體陳屍地點似乎位在一處坑洞旁，部分倒在廢棄車輛附近，有3人死在自行車旁邊，有的人手被白布綁在身後。這些遺體陳屍地點就在亞部隆斯卡街至少800公尺範圍內。

相關畫面照片流出後，各國紛紛發聲譴責，而面對種族滅絕指控的俄羅斯克里姆林宮則是否認到底，更稱這是西方社會設計的另一場騙局。美國國防部表示，俄軍應該要為布查鎮的暴行擔起責任。

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