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練柔道的孩子不會變壞　南投洪琳惠、張佑銘入選總統教育獎

▲洪琳惠（左二）、張佑銘（右二）年紀輕輕就懂得分擔家務、柔道成績傑出，入選總統教育獎。（圖／南投縣政府提供）

▲洪琳惠（左三）、張佑銘（右二）年紀輕輕就懂得分擔家務、柔道成績傑出，入選總統教育獎。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

仁愛鄉紅葉國小6年級學童洪琳惠年紀小小就展露柔道天賦、拿過3面全國賽金牌，難得的是平時還會幫工作忙碌的父母照顧3個妹妹、分擔家務；出身單親家庭的旭光中學國中生張佑銘，平日得照顧中風的阿嬤，仍勤練柔道取得國手資格，2名少年「南投之光」雙雙入選總統教育獎。

縣政府3月30日於集集鎮舉辦「南投縣111年度慶祝兒童節模範兒童表揚大會」，表揚洪琳惠、張佑銘等4位總統教育獎入選學生及158位模範兒童；除副縣長陳正昇前往頒獎，縣議員王秋淑、集集鎮長陳紀衡，以及縣內多校的校長，獲獎兒童及家長，共約200人也都到場參加，大會安排永昌國小社團帶來樂器演奏、跆拳舞蹈和合唱等表演，增添活潑的藝文氣息。

▲南投縣政府日前舉辦111年度慶祝兒童節暨模範兒童表揚大會，安排跆拳舞蹈演出。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣政府日前舉辦111年度慶祝兒童節暨模範兒童表揚大會，安排跆拳舞蹈演出。（圖／南投縣政府提供）

縣府指出，家中排行老大的洪琳惠，母親經營小雜貨店兼賣三餐便當、父親受僱巡山臨時工作，因此晚上除練習柔道、複習功課，還懂得幫忙父母分擔家務及照顧3個妹妹，而她的柔道成績更是突出：數年內已拿下16個獎項，包含3面全國賽金牌；具備強靭的心理素質的她表示，能入選總統教育獎是對自己的肯定，期許自己未來在家庭、學業及柔道專業上都能持續精進向前。

來自埔里鎮的張佑銘現就讀旭光高中國中部體育班，曾由以攤販為業的阿嬤帶大，祖孫倆相依為命，他過去就懂得幫忙顧攤，去年阿嬤中風後更得照顧老人家平日起居，但並未放棄柔道，在教練黃泰吉的訓練下努力練習，並於110年全國中等運動會國男組奪得第四量級金牌，取得國手資格。

張佑銘說，很高興獲得入選總統教育獎的機會，希望藉由自己照顧阿嬤的例子，鼓勵他人行善盡孝；陳正昇嘉許道，4位入選總統教育獎的學生，即使生活中面臨困境，都能樂觀面對，幫忙分擔家務之餘還能兼顧學業與專業技能的發展，非常難得，期許祝福所有獲獎學生，未來在各個領域裡也能持續努力，發光發熱。

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