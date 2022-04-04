　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

連假第3天太陽露臉　雲林劍湖山世界湧逾7000人入園暢遊

記者蔡佩旻／雲林報導

今（4）日連假第三天，不少民眾提早掃墓，把握假期全家出遊。雲林劍湖山世界在兒童節連假期間，除了推出「恐龍復活節」活動、加碼開放水樂園龍捲風、大碗公以及大船塢等三項精點設施之外，這四天身分證對中「５、１、７」門票只要99元起，趁天氣好太陽露臉，中午前園區湧入7000多遊客。

▲今日連假第三天，不少民眾提早掃墓，趁天氣好太陽露臉把握假期全家出遊。雲林劍湖山世界中午前園區湧入7000多遊客。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲今日連假第三天，不少民眾提早掃墓，趁天氣好太陽露臉把握假期全家出遊。雲林劍湖山世界中午前園區湧入7000多遊客。（圖／遊客沈先生提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

劍湖山世界起推出「恐龍復活節」活動，不只可以在園區內看見巨大恐龍蛋，還有「尋找恐龍蛋」。劍湖山世界經理張華紋表示，目前園區「VR DINO 飛越恐龍谷」，以及「棘背龍」實境秀最熱門，在樂園內不只可以發現大恐龍蛋的蹤跡，還有機會在某個角落發現小型的恐龍蛋，今日天氣好，水樂園的的遊客也不少。

▲今日連假第三天，不少民眾提早掃墓，趁天氣好太陽露臉把握假期全家出遊。雲林劍湖山世界中午前園區湧入7000多遊客。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林劍湖山世界在兒童節連假期間加碼開放水樂園龍捲風、大碗公以及大船塢等三項經典戲水設施，圖為大船塢。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

台中遊客沈先生表示，多虧太太堅持想帶孩子來這裏走走，原以為這裡老舊無聊，沒想到進來後顛覆我的想法，園區中硬體設施除了新增「VR DINO 飛越恐龍谷」之外，軟體除了廣場的兒童偶像見面會之外，恐龍實境秀超有誠意，孩子們玩得不亦樂乎，因對中身分證號自己部份門票才花99元妻子則是299元，很划算。

▲今日連假第三天，不少民眾提早掃墓，趁天氣好太陽露臉把握假期全家出遊。雲林劍湖山世界中午前園區湧入7000多遊客。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲搭配4/17的復活節彩蛋樂，數十顆恐龍蛋豎立在廣場上十分壯觀。（圖／遊客沈先生提供）

劍湖山世界經理張華紋說明，全新打卡景點「神秘恐龍巢穴」搭配4/17的復活節彩蛋樂，數十顆恐龍蛋豎立在廣場上十分壯觀。園區也推出「恐龍冒險拍」打卡活動，遊客只要與恐龍蛋拍照打卡就可以得到精美小禮物，另外，「尋找恐龍蛋」、「搶救恐龍蛋」等活動與民眾親子同樂，有機會得到超值購物券或精美小禮品。

▲今日連假第三天，不少民眾提早掃墓，趁天氣好太陽露臉把握假期全家出遊。雲林劍湖山世界中午前園區湧入7000多遊客。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲連假第三天，民眾把握假期全家出遊。雲林劍湖山世界遊客，設施驚嚇列車上午排隊情況。（圖／遊客沈先生提供）

4/2-4/5連假期間精彩表演不間斷，11：00及14：30在水樂園維京舞台有kuku與塔比兔的見面會，12：40、15：30請鎖定飛越恐龍谷前廣場，恐龍實境秀-兇猛的棘背龍即將來到廣場上尋找獵物，還有絕對不能錯過的「航向恐龍谷」戶外劇場，15：00在飛越恐龍谷前廣場上演，還有4/4限定，「音速小子」將於12：05在維京舞台、15：00在兒童玩國歡樂金銀島，與各位大小朋友相見歡。小威の海盜村水樂園的三大經典設施「大碗公」、「龍捲風」，還有小朋友最喜歡的「大船塢」等，即將於兒童節連假限定開放。

▲今日連假第三天，不少民眾提早掃墓，趁天氣好太陽露臉把握假期全家出遊。雲林劍湖山世界中午前園區湧入7000多遊客。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲沈先生表示，疫情情期間遊客都很自律，用完餐都會立即將口罩戴上。（圖／遊客沈先生提供）

▲今日連假第三天，不少民眾提早掃墓，趁天氣好太陽露臉把握假期全家出遊。雲林劍湖山世界中午前園區湧入7000多遊客。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲連假第三天太陽賞臉，從摩天輪拍出去的景色能見度相當好。（圖／遊客沈先生提供）

▲今日連假第三天，不少民眾提早掃墓，趁天氣好太陽露臉把握假期全家出遊。雲林劍湖山世界中午前園區湧入7000多遊客。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲園區中超夯設施「VR DINO 飛越恐龍谷」建議先預約，可免久候。（圖／遊客沈先生提供）

▲今日連假第三天，不少民眾提早掃墓，趁天氣好太陽露臉把握假期全家出遊。雲林劍湖山世界中午前園區湧入7000多遊客。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林劍湖山世界在兒童節連假這四天身分證對中「５、１、７」門票只要99元起，明天將是最後一天。（圖／遊客沈先生提供）

►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►身分證對中只要99元！全台8大樂園「連假優惠」快看　12歲↓免費入園

►全民運動綻FUN童年　「雲林童樂會」動靜都有禮

►漫遊雲林網＋APP今上線　集旅遊資訊正式啟動數位觀光

►「馬戲樂園」歡度兒童節　「斗六膨鼠森林公園」4／4啟用


►「料理神器」打折了！一鍵按下就能等吃

ET快訊
快訊／林右昌第3次PCR出爐！　明起解隔離
快訊／宜蘭中山國小開第一槍！　清明後再放4天假
快訊／本土出現「中症患者」！　20多歲年輕人
快訊／本土連4天破百　陳時中點名「4地區」高度警戒
快訊／本土133例！分佈「11縣市」　新北46例最多
快訊／今本土+133！　另增142境外
LIVE／連假確診持續破百！　陳時中最新說明
屏東家犬暴衝狠咬！　2歲女童全身40多處傷
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「擴大購買」抗病毒藥物洽談中！陳時中曝「關鍵考量」：要看效期

快訊／林右昌第3次PCR結果出爐　4／5零時起解除隔離

醫護怨「連14天戳鼻採檢」　指揮中心週四開會討論「改深喉唾液」

宜蘭中山國小開第一槍！清明後再放4天假　暫停線上教學再補課

LIVE／桃園再+15！外縣市接觸者+多人陰轉陽　鄭文燦最新說明

本土增1名「中症患者」是20多歲年輕人　陳時中：99.7%是輕症

本土連續4天破百！陳時中點名「4地區」要高度警戒

快訊／境外再增142例！落地採檢揪出68人「陽性確診率有變化」

今本土增133例！分佈11縣市「新北市46例最多」

快訊／今本土+133　另增142例境外移入

張惠妹揪歌迷合唱「從小聽妳歌長大」XD　瘦子隔空現身...全場超驚喜！

玄彬親吻孫藝真影片曝光❤️　眼神超寵溺...小細節見證愛情

被汪小菲嗆後「小S無預警請辭節目」　心累：不想做了...B2錯愕曝真相

孝琳上台前「鞋跟斷掉」仍完美唱跳　飆《Touch My Boby》女團聽跪：這是犯規！

張惠妹唱《彩虹》盼「同志這稱謂消失」　萬人面喊：真正的愛，什麼愛都一樣！

徐小可熱褲練鋼管「劈腿+下腰」身材火辣　阿Ben：為妳驕傲..「夫妻房事大加分」

姚元浩「關我屁事」怒：進廚房幹嘛　鬼鬼被趕出去...委屈哭了

3隻霸氣狗老大站窗邊推擠　搶著跟媽說掰掰超級反差萌

浪貓收編成小霸王綁架娃娃　叼「大鯊魚」強行拖3層樓！

無帽男叼菸載女刮中柱過彎　她發出「謎之叫聲」笑翻網友

「擴大購買」抗病毒藥物洽談中！陳時中曝「關鍵考量」：要看效期

快訊／林右昌第3次PCR結果出爐　4／5零時起解除隔離

醫護怨「連14天戳鼻採檢」　指揮中心週四開會討論「改深喉唾液」

宜蘭中山國小開第一槍！清明後再放4天假　暫停線上教學再補課

LIVE／桃園再+15！外縣市接觸者+多人陰轉陽　鄭文燦最新說明

本土增1名「中症患者」是20多歲年輕人　陳時中：99.7%是輕症

本土連續4天破百！陳時中點名「4地區」要高度警戒

快訊／境外再增142例！落地採檢揪出68人「陽性確診率有變化」

今本土增133例！分佈11縣市「新北市46例最多」

快訊／今本土+133　另增142例境外移入

新冠疫苗數據或國際期刊刊載　聯亞藥：讓全球見證成果

改裝車桃園海線深夜狂飆！警「口袋戰術」對決　攔截40車開罰12件

湖人3巨頭將解體？戴維斯淡定回應　他深信全員健康本能奪冠

A-Lin超長髮化身「森林精靈」　重逢舊愛撞梗大S

「擴大購買」抗病毒藥物洽談中！陳時中曝「關鍵考量」：要看效期

詐團持正版偵查隊通知書詐騙　銀行員機警攔下匯款警要查

台南三井outlet西側廣場　4月6至8日下午加開莫德納疫苗接種站

快訊／林右昌第3次PCR結果出爐　4／5零時起解除隔離

醫護怨「連14天戳鼻採檢」　指揮中心週四開會討論「改深喉唾液」

宜蘭中山國小開第一槍！清明後再放4天假　暫停線上教學再補課

警攻堅推特色情直播！上空「榕兒」忙遮胸　淫亂現場曝光

生活熱門新聞

快訊／連假第3天！台鐵死傷事故　雙向延誤路段曝

本土恐日增500例　學者曝高峰時間點

快訊／09：50高雄規模4.8地震！　最大震度4級

港星抵台PCR爆血！莊人祥：幫止血遭拒

快訊／今本土+133　另增142例境外

老公換BMW！公司嫩妹討載搶副駕

今晨10.1℃！颱風恐發展？　氣象局說話了

本土+183「比你預期少」？　他最擔心這縣市

交往2年0出遊她心情差　網看完全挺男友

本土連續4天破百！陳時中點名「4地區」要高度警戒

今本土增133例！分佈11縣市「新北市46例最多」

即／台灣祭現確診！屏東大學宣布遠距教學

即／台灣祭1確診　屏東861人PCR出爐

清明節威力彩飆5.8億！　「4生肖、4星座」中獎運超旺

更多熱門

相關新聞

斗六市慶祝兒童節　膨鼠森林公園啟用

斗六市慶祝兒童節　膨鼠森林公園啟用

斗六市公所於今4月4日兒童節舉辦兒童節藝文活動，膨鼠森林公園也正式歡慶啟用。開幕典禮由斗六市立幼兒園小朋友的精彩表演揭開序幕，並接著表揚全市模範兒童，此外，市公所政風室也加碼贈送獲獎的模範兒童1份「運動拋射飛機」，宣導廉潔反毒拒賭的觀念。

南投柔道少年洪琳惠、張佑銘入選總統教育獎

南投柔道少年洪琳惠、張佑銘入選總統教育獎

周春米誓打造屏東大樂園　強化兒少育兒福利

周春米誓打造屏東大樂園　強化兒少育兒福利

快炒店酒客大亂鬥！他遭「酒瓶猛砸頭」濺血

快炒店酒客大亂鬥！他遭「酒瓶猛砸頭」濺血

四海幫太子爺被北聯幫眾砍殺　「雙手全被打斷」

四海幫太子爺被北聯幫眾砍殺　「雙手全被打斷」

關鍵字：

連假兒童節劍湖山世界雲林身分證字號恐龍影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國寶級演員心臟衰竭病逝！享壽93歲

快訊／連假第3天！台鐵死傷事故　雙向延誤路段曝

大S剛登記…汪小菲急了「爆深夜撂人進她家」！

Angelababy「是黃曉明不要我」畫面瘋傳！　美照洩近況

錢薇娟喊話《全明星4》：沒準備好不要來害我

「四海幫太子爺」遭北聯幫擄走凌虐　發江湖令全面追殺

張惠妹唱一半...瘦子無預警合體！　全場激動叫瘋了

全裸女屍遭棄農田　左臀「蝴蝶刺青」顯靈緝凶

本土恐日增500例　學者曝高峰時間點

沒看過也能酸？鬼鬼親上火線回應

尿尿出現「1情況」當心了！　醫示警：恐是腎損壞了

王喜PCR「被戳到爆血」報警！拒機場人員關心：她給我廁紙止血

《玩具總動員》蛋頭太太離世！

防彈V「葛萊美後台」抽菸被偷拍

港星PCR爆血「護理師親上火線打臉了」！私訊對話曝光

更多

最夯影音

更多
張惠妹揪歌迷合唱「從小聽妳歌長大」XD　瘦子隔空現身...全場超驚喜！

張惠妹揪歌迷合唱「從小聽妳歌長大」XD　瘦子隔空現身...全場超驚喜！
玄彬親吻孫藝真影片曝光❤️　眼神超寵溺...小細節見證愛情

玄彬親吻孫藝真影片曝光❤️　眼神超寵溺...小細節見證愛情

被汪小菲嗆後「小S無預警請辭節目」　心累：不想做了...B2錯愕曝真相

被汪小菲嗆後「小S無預警請辭節目」　心累：不想做了...B2錯愕曝真相

孝琳上台前「鞋跟斷掉」仍完美唱跳　飆《Touch My Boby》女團聽跪：這是犯規！

孝琳上台前「鞋跟斷掉」仍完美唱跳　飆《Touch My Boby》女團聽跪：這是犯規！

張惠妹唱《彩虹》盼「同志這稱謂消失」　萬人面喊：真正的愛，什麼愛都一樣！

張惠妹唱《彩虹》盼「同志這稱謂消失」　萬人面喊：真正的愛，什麼愛都一樣！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面