連假第3天太陽露臉　雲林劍湖山世界湧逾7000人入園暢遊

記者蔡佩旻／雲林報導

今（4）日連假第三天，不少民眾提早掃墓，把握假期全家出遊。雲林劍湖山世界在兒童節連假期間，除了推出「恐龍復活節」活動、加碼開放水樂園龍捲風、大碗公以及大船塢等三項精點設施之外，這四天身分證對中「５、１、７」門票只要99元起，趁天氣好太陽露臉，中午前園區湧入7000多遊客。

▲今日連假第三天，不少民眾提早掃墓，趁天氣好太陽露臉把握假期全家出遊。雲林劍湖山世界中午前園區湧入7000多遊客。（圖／遊客沈先生提供）

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劍湖山世界起推出「恐龍復活節」活動，不只可以在園區內看見巨大恐龍蛋，還有「尋找恐龍蛋」。劍湖山世界經理張華紋表示，目前園區「VR DINO 飛越恐龍谷」，以及「棘背龍」實境秀最熱門，在樂園內不只可以發現大恐龍蛋的蹤跡，還有機會在某個角落發現小型的恐龍蛋，今日天氣好，水樂園的的遊客也不少。

▲雲林劍湖山世界在兒童節連假期間加碼開放水樂園龍捲風、大碗公以及大船塢等三項經典戲水設施，圖為大船塢。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

台中遊客沈先生表示，多虧太太堅持想帶孩子來這裏走走，原以為這裡老舊無聊，沒想到進來後顛覆我的想法，園區中硬體設施除了新增「VR DINO 飛越恐龍谷」之外，軟體除了廣場的兒童偶像見面會之外，恐龍實境秀超有誠意，孩子們玩得不亦樂乎，因對中身分證號自己部份門票才花99元妻子則是299元，很划算。

▲搭配4/17的復活節彩蛋樂，數十顆恐龍蛋豎立在廣場上十分壯觀。（圖／遊客沈先生提供）

劍湖山世界經理張華紋說明，全新打卡景點「神秘恐龍巢穴」搭配4/17的復活節彩蛋樂，數十顆恐龍蛋豎立在廣場上十分壯觀。園區也推出「恐龍冒險拍」打卡活動，遊客只要與恐龍蛋拍照打卡就可以得到精美小禮物，另外，「尋找恐龍蛋」、「搶救恐龍蛋」等活動與民眾親子同樂，有機會得到超值購物券或精美小禮品。

▲連假第三天，民眾把握假期全家出遊。雲林劍湖山世界遊客，設施驚嚇列車上午排隊情況。（圖／遊客沈先生提供）

4/2-4/5連假期間精彩表演不間斷，11：00及14：30在水樂園維京舞台有kuku與塔比兔的見面會，12：40、15：30請鎖定飛越恐龍谷前廣場，恐龍實境秀-兇猛的棘背龍即將來到廣場上尋找獵物，還有絕對不能錯過的「航向恐龍谷」戶外劇場，15：00在飛越恐龍谷前廣場上演，還有4/4限定，「音速小子」將於12：05在維京舞台、15：00在兒童玩國歡樂金銀島，與各位大小朋友相見歡。小威の海盜村水樂園的三大經典設施「大碗公」、「龍捲風」，還有小朋友最喜歡的「大船塢」等，即將於兒童節連假限定開放。

▲沈先生表示，疫情情期間遊客都很自律，用完餐都會立即將口罩戴上。（圖／遊客沈先生提供）

▲連假第三天太陽賞臉，從摩天輪拍出去的景色能見度相當好。（圖／遊客沈先生提供）

▲園區中超夯設施「VR DINO 飛越恐龍谷」建議先預約，可免久候。（圖／遊客沈先生提供）

▲雲林劍湖山世界在兒童節連假這四天身分證對中「５、１、７」門票只要99元起，明天將是最後一天。（圖／遊客沈先生提供）

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