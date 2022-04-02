全民運動綻FUN童年　「雲林童樂會」動靜都有禮

▲雲林縣政府今日分別在虎尾鎮公所前廣場、斗南國小、麥寮國小、文昌國小、北辰國小5個地點規劃不同特色主題遊戲與闖關活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

連續假期雲林縣政府為鼓勵親子出遊，並就近參加兒童節活動，今（2）日分別在虎尾鎮公所前廣場、斗南國小、麥寮國小、文昌國小、北辰國小5個地點規劃不同特色主題遊戲與闖關活動。雲林縣長張麗善表示，4月4日在斗六膨鼠森林公園也有慶祝兒童節藝文活動與膨鼠森林公園啟用典禮，歡迎鄉親共襄盛舉。

雲林縣今年各區都發揮創意規劃不同特色的活動內容，虎尾區「萌虎運動會」，以「萌虎趣味跑酷」，讓身手矯健孩子們的盡情闖越，泡泡遊戲區也小小孩玩得不亦樂乎；斗南區是一場動滋動的「童樂會」，除了攀樹體驗練膽量，也有幼兒體能闖關專區；西螺區則是魔術表演以及川劇變臉秀讓大人小孩都驚呼連連。

▲孩子們通過闖關活動都能現場拿到精美禮品。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

北港區則是充滿運動元素還有風箏及棉花糖DIY，加上熱力十足的電音三太子；台西區的兒童節活動結合社區整體力量，邀請在地鄉親們一起同樂，並以智慧、健康、親子合作等元素設計關卡，希望能帶給孩子們一個熱鬧、有趣又難忘的兒童節。

雲林縣長張麗善表示，雲林童樂會就是讓孩子開心玩，更希望透過參與活動親子共學，培養孩子成為有品德，愛家鄉的寶貝。也歡迎大家帶孩子參加各區活動或至各文教景點參觀，認識自己家鄉及培養愛鄉土，也從遊戲中學習及體驗雲林故鄉之美，讓孩子有一個溫馨的童年回憶。

雲林縣政府說明，除了動態的活動，從4月1日開始至4月7日，配合時下最夯的手遊，利用手機或平板免費下載「雲林好YOUNG 品德藏寶圖」App，揪同學或家人一起玩品德大富翁，排行榜分數達100分的畫面截圖上傳到「手遊雲林」粉絲專頁，就可參加4月9日上午十點在粉絲專頁的公開直播抽獎，獎品包括iPad平板、蛇板、羽球拍組等300份的獎品。

▲雲林縣長張麗善今日前往與孩子們同樂，體驗遊戲。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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