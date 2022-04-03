明清晨11度！白天起回暖一路飆破25度　1圖看懂一週天氣

▲氣象局提醒，明清晨低溫會來到11度。（圖／記者屠惠剛攝）



記者許展溢／台北報導

清明連假這2天下雨又低溫，還好氣象局今（3日）下午解除大雨特報，明天起將慢慢回溫，不過，要注意的是明天清晨前受大陸冷氣團影響，中部以北、東北部還是有較冷的感受，甚至有11度左右機率，6日開工日後一路至週末9、10日，大致為東雨西晴的穩定天氣。

氣象局指出，明清晨大陸冷氣團影響，中部以北、東北部天氣較冷，苗栗以北地區有局部11度左右氣溫發生的機率，白天起大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升，大台北山區及基隆北海岸、台灣東半部地區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

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氣象局說明5、6日各地白天溫暖，大多為多雲到晴，北部山區、基隆北海岸、東半部地區有局部短暫雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨，也容易有霧，日夜溫差大。7日東北季風稍增強，北部、東北部天氣稍轉涼，僅北部山區亦有局部短暫雨，早晚會比較低溫，白天高溫略降1至2度。

▲氣象局說明，未來一週天氣大致為穩定的東雨西晴。（圖／氣象局提供）



氣象局表示，8日東北季風減弱，基隆北海岸、東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。9、10日基隆北海岸、東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。另氣象局指出，5至7日夜晚至清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，馬祖亦有局部霧或低雲影響能見度，要注意。

氣象達人彭啟明在臉書發文，今白天水氣逐漸減少，雨勢會越來越小，到晚上就可望停止，恢復多雲天氣，不過外出還是要留意保暖，預計到明天的白天，才可望迎接較為晴朗且溫暖的天氣。而北海岸跟東半部還是要留意有迎風面短暫陣雨機會，也就是典型東北季風天氣型態，這樣的天氣會持續到週二清明節當天，需要注意的是空曠處跟近山區輻射冷卻會比較強，早起的話可要多穿件外套。

彭啟明提到，開工日附近，東北季風較弱，各地氣溫都呈現回升趨勢，到週四會再稍微增強一些，不過目前看來冷空氣不多，只有北部東北部因為雲量增多，白天會涼一些。