類普篩跟普篩差在哪？他狠酸陳時中：沒作為叫「類防疫」

▲陳時中前往基隆視察，拍板實施「類普篩」防堵疫情。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者隋昊志／綜合報導

本土疫情再次延燒，其中基隆小吃店相關確診已達68例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨（30）日下令，將在基隆實施「類普篩」政策，並由中央提供快篩試劑。由於陳時中過去曾多次反對採取普篩措施，這也讓資深媒體人羅友志狠酸，只開記者會沒作為叫「類防疫」。

基隆小吃店相關確診數不斷攀升，陳時中昨日前往視察後表示，基隆疫情恐怕已蔓延一段時間，若只用社區篩檢站恐怕會有黑數無法被揪出，因此基隆將實施「類普篩」政策，並由中央提供快篩試劑，建立基隆的普篩模式，希望能在第一時間圍堵住疫情，也讓未來其他地方能參考基隆模式，對未來防疫也有相當幫助。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於過去陳時中多次拒絕採取普篩作法，這次的「類普篩」也引起不少網友好奇其中的差別為何。對此，羅友志在臉書發文狠酸，基隆實施「類普篩」，把米熬成粥叫「類吃飯」，把工作帶回家不叫加班，叫「類上班」，只開記者會沒作為，叫「類防疫」。

▲羅友志酸只開記者會沒作為叫「類防疫」。（圖／翻攝自羅友志臉書）

至於外界好奇的「類普篩」究竟為何？醫福會執行長王必勝在臉書解釋，所謂「類」，指的是有別於以往用PCR檢驗而改用家用快篩，好處是可以自行操作、檢驗數量大、民眾易配合、成本可負擔。疫情指揮中心將與基隆市府討論： 發放對象、施作時間、次數、間隔，如何發放，如何統計結果，使用教學，宣導方式等具體做法。王必勝也說明，基隆市人口比較集中，市府民政系統完善，是有利的條件。