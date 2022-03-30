陳時中要基隆「類普篩」　指揮中心：鎖定36萬人口、一週內執行完成

▲指揮中心發言人莊人祥說明類普篩。（圖／記者嚴云岑攝）

記者洪巧藍／台北報導

基隆疫情持續延燒，小吃店相關等確診個案已經來到68案，衛福部長陳時中今（30）日下午前往基隆市政府討論防疫措施，並宣布將實施類普篩政策。指揮中心發言人莊人祥說明，基隆市府將針對基隆36萬人口提出計畫，由中央提供家用快篩，預計方案提出後一週內完成。莊也坦言，目前不太可能36萬人全篩，會由市府規劃評估有多少常住人口再行提報。

陳時中下午表示，從此次疫情來看，恐怕基隆疫情已蔓延一段時間，只用社區篩檢站恐仍有黑數無法被揪出，未來基隆將實施「類普篩」政策，由中央提供快篩試劑，希望能在第一時間圍堵疫情。

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莊人祥傍晚進一步說明類普篩規劃，他指出，基隆人口約36萬，基隆市府將提報相關計畫，篩檢方式、人數、如何發放、回收等，並從此次疫情發展出基隆模式，也供未來參考。

「以前並未限定區域進行這件事」莊人祥解釋，去年本土疫情是以社區篩檢、三級警戒措施限制民眾活動範圍，現在則不希望限制民眾活動的情況下進行類普篩，達到當地篩檢，進一步釐清疫情集中區域，陽性率多高。

莊人祥也提到，民眾快篩陽性之後仍須以PCR確診、匡列，依照分流送醫院或者鄰近集中檢疫所，透過這個過程釐清社區黑數，等待市府提出計畫後，估計一週內完成相關採檢措施。

指揮中心醫療應變組副組長王必勝在臉書發布貼文說明，指揮官宣佈在基隆市即將實施「類普篩」，目的是找出社區潛藏的確診案例，以期早日切斷傳播鏈。

王必勝指出，所謂「類」，指的是有別於以往用PCR檢驗而改用家用快篩，好處是可以自行操作、檢驗數量大、民眾易配合、成本可負擔。

指揮中心將與基隆市府討論： 發放對象、施作時間、次數、間隔，如何發放，如何統計結果，使用教學，宣導方式…等具體做法。基隆市人口比較集中，市府民政系統完善，是有利的條件。