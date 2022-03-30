征戰北市長？　林佳龍：我是選對會成員「為黨推薦最有勝算人選」

▲無任所大使林佳龍受訪。（圖／林佳龍辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長提名人選未定，包括衛福部長陳時中、無任所大使林佳龍均被點名，近期更傳出，有台北市計程車工會寄信到民進黨中央黨部和總統府，盼徵召林佳龍參選首都市長。對此，林佳龍30日受訪說，民進黨一定會提出最好的人選，現在還在做綜合評估，他也會以選舉對策委員會成員身份，全力為黨推薦最有勝算的人選。

林佳龍今天下午出席《科技特派員》新書座談會前受訪說，感謝各方面對他的肯定，因為他在交通部長任內與運輸業者、觀光產業有很多的互動，他們希望發聲，「我也沒有阻止」，因為提名是採取徵召的方法，民進黨有聽到各界的聲音，一定會提出最好的人選。

媒體追問，若是民進黨徵召林佳龍參選台北市長，林是否會勇於承擔？林佳龍說，現在還在做綜合的評估，且自己也是選舉對策委員會的成員，將全力為民進黨推薦、提出最有勝算的人選。

媒體問及，現在疫情延燒，外傳陳時中可能沒辦法辭職參選台北市長，林佳龍是否願意為他承擔這件事？林說，確實現在國際疫情還在高峰，只要有鬆綁，國內疫情也可能再起，相信在中央流行疫情指揮中心領導下，就是做好防疫工作，「把選舉先放一邊，以防疫做最優先的目標，我相信指揮中心任何決定一定是考量到全民健康，同時又要兼顧維持正常的經濟社會生活，這確實是很大的考驗」。

此外，對於是否可能重回台中市選舉，林佳龍並未正面回應僅說，今天參加《科技特派員》新書座談會，是因為在台中市長、交通部長任內關注產業創新議題，希望利用在民間這段時間，把過去做的事情做累積，所以出版這本書，將與38位企業CEO對話彙整成一本書，期待善用數位科技解決問題，讓台灣疫後持續提升價值。

另媒體關注，最近林佳龍曝光蠻多的，是否盼藉此拉抬正國會的聲勢？林佳龍說明，民進黨是一個民主的政黨，有競爭也有合作，無論如何就是要把人民放在心中，以台灣的利益做最優先的考量，民主政治一定就是人才的競爭，他現在的角色是為國舉才，盡量協助年輕參選人，這也是民進黨充滿活力、可以持續發展的重要原因。