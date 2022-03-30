本土疫情遍地開花！不明傳播鏈增至19條　基隆小吃店狂燒68確診

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增56例本土個案，不明傳播鏈也暴增到19條。今天又有多條不明傳播，包括台中婚宴、桃園舞蹈教室、新北檢疫所員警和按摩店員工。」其中同樣是不明傳播鏈的基隆小吃店群聚，目前已累計68人染疫。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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先前國內累計的不明傳播鏈包括「新北深坑陪病家屬、嘉義婚宴群聚、高雄化工廠、新北樹林科技廠、基隆警察相關群聚、中和工廠作業員（案22598、22639）和三重業務員（案22701）、桃園大潭電廠、台東初鹿群聚、新北中和陪病者和台東池上因症就醫確診者。」另還有後續增加的「永和家管案、彰化夫妻、松山家庭群聚和台銀孕婦個案」。

而今日又新增56例本土個案，有多條屬於不明感染，又新增「台中婚宴、桃園舞蹈教室、新北檢疫所員警和按摩店員工」，目前累計19條不明傳播鏈。

另外，有國內專家認為4月疫情可能再來一波，對此，陳時中也直言「會不會再來一波都有可能，只能努力去做，目前來講重要的是基隆要全力去防堵。」而關於疫苗過了保護效期陳時中則表示「我認為關係不大，現在大家都知道打疫苗後傳播人或被傳播到，並沒有那麼絕對的效力，不過對於重症跟死亡率是有絕對的影響。」