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快訊／全台首創！陳時中基隆視察下令「類普篩」　全面揪出確診黑數

記者郭世賢、林冠吟／基隆報導

基隆疫情持續延燒，30日新增20人確診，繼海洋大學與二信中學後，南榮國中也有學生確診案例。對此，衛福部長陳時中30日下午前往基隆市政府，討論相關疫情措施。陳時中表示，從此次疫情來看，恐怕基隆疫情已蔓延一段時間，只用社區篩檢站恐仍有黑數無法被揪出，未來基隆將實施「類普篩」政策，由中央提供快篩試劑，希望能在第一時間圍堵疫情。

▲陳時中基隆類普篩，防堵疫情。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲陳時中下令基隆執行類普篩，防堵疫情。（圖／記者郭世賢翻攝）

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陳時中指出，從近幾日基隆新增確診者的情形來看，基隆本土疫情情形恐怕早已蔓延多時，若繼續僅用社區篩檢站的方式，呼籲民眾進行採檢，恐怕仍會有部分警覺性不足的人沒有出來篩檢，而形成疫情黑數。

陳時中表示，對此基隆將全面執行「類普篩」政策，由中央提供快篩試劑，建立基隆的普篩模式，希望能在第一時間圍堵住疫情，也讓未來其他地方能參考基隆模式，對未來防疫也有相當幫助。

衛生福利部基隆醫院林慶豐院長也對此透露，為協助找出社區可能潛藏感染源，衛生福利部基隆醫院配合中央流行疫情指揮中心及基隆市政府政策辦理，分別於3月28日在基隆火車站（南站）廣場及3月29日在基隆孝忠里民活動中心前設置快篩站，服務時段為每日上午8時30分至11時30分、下午1時30分至4時30分，提供鄰近社區民眾篩檢服務，有篩檢需求之民眾請攜帶健保卡於服務時段內前往篩檢。

林慶豐院長再次呼籲，若民眾自覺與確診者接觸，或是足跡重疊等有疑慮者，應儘速前往鄰近篩檢站或醫療院所進行採檢，以達「盡早篩檢、盡快治療、盡速阻斷」。請民眾務必做好個人防疫工作，戴口罩、勤洗手，共同維護社區安全。

對此，基隆市長林右昌也感謝陳時中的關心，指出原本的警察、二信中學、海大的群聚，已基本上控制。而房仲業群聚則是跟小吃店群聚有關連性，未來防疫的重點在於保持醫療能量、擴大社區圍堵。

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