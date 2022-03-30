▲盼成高雄首位會計師議員，余宗熹邀趙天麟拜票：守住專業一席。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

民進黨直轄市議員初選在即，立委趙天麟今應邀陪同高雄市第10選區（前鎮、小港）議員參選人余宗熹進行車隊掃街，向廣大選民爭取支持。趙天麟強調，年底大選結果攸關高雄未來發展，余宗熹若當選將成為高雄自治史上首位會計師議員，不僅能幫助民進黨在議會過半，更能為高雄打造健全財政藍圖，懇請市民守住最專業的一席。

民進黨此次將在高市第10選區提名4席議員候選人，最終共5人登記參與初選，扣除婦女保障名額後呈現4搶3局面，各個參選人均把握初選最後關頭奮力衝刺。新人選將余宗熹也特別於今天下午力邀立委趙天麟陪同掃街，車隊深入選區大街小巷爭取支持，展現進軍議會的決心及氣勢。

▲▼余宗熹邀趙天麟拜票，盼守住專業一席，成為高雄市議會首位會計師議員。（圖／記者賴文萱翻攝）

趙天麟指出，在陳其邁市長領軍下，高雄市從重大建設到招商引資都在加速衝刺，此次大選結果不僅攸關未來4年市政推動，更將牽動城市百年基業，他做為黨內公共財，非常樂意推薦余宗熹這位優秀的會計師給市民朋友，期許余順利成為高雄市議會首位會計師議員，運用專業替正在大步邁進的高雄把關財政，幫助市府團隊持續穩健前行。

余宗熹除感謝趙天麟為缺乏派系奧援的他推薦、拜票，也透露未來還會邀請多位跨派系政壇人士站台支持。他強調，現在正是高雄轉型的關鍵時期，必須要有完善的財政規劃，才能讓城市的進步更加踏實。

余宗熹說，身為一個政治素人，會計師專業就是他最大的武器與力量，他也經常在思考如何更有效的運用、擴大地方稅收，籲請市民朋友支持專業問政，讓他進入議會貢獻所學，細心看顧高雄的財政體質。