高雄五連霸綠議員宣布棄選：完成階段任務　登記初選47搶35名額

▲五連霸民進黨高雄市議員林宛蓉宣布棄選：已完成台灣民主化的階段任務。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

2022年高雄市議員選舉，民進黨提名初選登記今天截止，11個選區老將新秀共47人登記爭取35個初選名額。不過，五連霸議員林宛蓉下午卻宣布放棄競選連任，她表示，已完成台灣民主化的階段任務，決定放棄競選連任，不再參選公職。

民進黨提名初選登記今天截止，總計11個選區（不含原住民）共47人完成初選登記，其中，現任25名高雄市議員有24人登記尋求連任，第10選區的林宛蓉未辦理登記；至於應選與登記初選人數相符的選區有第2、第4、第5選區。

五連霸議員林宛蓉自2002年投入選舉後，連續擔任市議員至今年，不過，她下午卻在臉書宣布棄選。她表示，感謝各位鄉親對宛蓉及夫婿郭玟成長年的支持，讓宛蓉跟玟成能全力為台灣的民主與自由打拚，讓世界疼惜台灣，完成台灣民主化的階段任務，決定放棄競選連任，不再參選公職。

▲完成階段任務！高雄五連霸綠議員林宛蓉宣布棄選。（圖／記者賴文萱翻攝）

林宛蓉說，她跟夫婿玟成仍將與總統蔡英文、副總統賴清德、監察院長陳菊、行政院長蘇貞昌攜手合作，為高雄市的發展與蛻變，以及民主永續治理而努力，再創台灣新價值。

回憶過去近40年參與台灣民主政治的歷程，林宛蓉原本只是屏東縣林邊鄉的單純鄉下女孩，與郭玟成結識後，深刻體會當時國民黨執政下的白色恐怖，毅然與夫婿從事黨外民主運動。兩人一起開設書店販賣黨外雜誌，並開創地下民主電台宣揚民主理念，瓦解國民黨的言論控制，與現任監察院長陳菊及行政院長蘇貞昌等民主前輩，一起走上街頭，推動台灣民主與自由，也跟總統蔡英文及副總統賴清德結下深厚友誼。

林宛蓉說，如今民進黨不僅完全執政，這2年控制疫情的成果，乃至經濟、外交、科技與軍事地位，國際有目共睹，讓全世界關注台灣，宛蓉深表欣慰，更與有榮焉，「沒有辜負選民所託」，決定不再競選連任，但仍將攜手總統蔡英文、副總統賴清德、監察院長陳菊、行政院長蘇貞昌，為高雄市的發展與蛻變，以及民主永續治理而努力。

▲爭取提名，高市民進黨47人登記初選搶35個名額。（圖／記者賴文萱翻攝）

市黨部表示，將彙整表件送中央依流程於29日前協調，30日審查候選人資格，4月11日至5月底民調，6月8日公告提名名單，投入年底市議員改選。

市黨部將依規定彙整表件報中央黨部，後續有協調、資格審查等流程，再電話民調決定提名人選，6月8日公告35人提名名單。

高雄市議員初選分為11個選區，各選區登記參選人如下：

第1選區（大旗美應選3席提名2席）：李庭慧、劉金松、林富寶、林慧欣、蒙勝南。

第2選區（茄萣等5區應選3席提名2席）：陳明澤、黃明太。

第3選區（岡山等6區應選5席提名3席）：林志誠、陳慶鴻、高閔琳、黃秋媖、李有財。

第4選區（左營及楠梓區應選9席提名4席含1婦女保障）：黃偵琳、李雅慧、李柏毅、黃文志。

第5選區（仁武等4區應選5席提名4席含1婦女保障）：黃飛鳳、邱俊憲、江瑞鴻、張勝富。

第6選區（鼓山等3區應選4席提名2席）：張峻榕、李喬如、簡煥宗

第7選區（三民區應選8席提名4席含1婦女保障）：鄭孟洳、王浩宇、康裕成、何權峰、林武忠、蔡佳庭。

第8選區（苓雅等3區應選5席提名3席含1婦女保障）：鄧巧佩、湯詠瑜、黃文益、郭建盟

第9選區（鳳山區應選8席提名4席含1婦女保障）：林智鴻、張漢忠、陳慧文、蘇致榮、許易鼎。

第10選區（前鎮、小港區應選8席提名4席含1婦女保障）：黃雍琇、余宗熹、陳致中、黃彥毓、鄭光峰。

第11選區（大寮、林園區應選4席提名3席含1婦女保障）：李雨庭、韓賜村、蔡昌達、洪村銘。