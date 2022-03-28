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卡巴斯基遭美國列入黑名單　陳明通：台灣應該停止使用

▲▼立法院外交及國防委員會 國安局長陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國安局長陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

美國聯邦傳播委員會（FCC）日前將俄羅斯卡巴斯基實驗室、中國電信美洲公司與中國移動國際（美國）有限公司，列入對美國國家安全構成威脅的黑名單。國安局長陳明通28日表示，近兩年公部門的採購比例很低，國安局會列入考量，「美國也這樣說明了，所以我們應該停止使用」。

立法院外交及國防委員會28日邀請陳明通率領相關情報機關首長，提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」，並備質詢。民進黨立委趙天麟質詢時提及，美國將中國電信、中國移動及俄羅斯的卡巴斯基列入黑名單，認為防毒軟體對於資安有疑慮，可是台灣目前還沒有這樣做。

趙天麟說，現在微軟公司的相關軟體都會附帶販售卡巴斯基，甚至在台電、中油等一些關鍵基礎設施也會使用到，詢問以國安局的情資搜集來講，台灣是否應該跟進美國將卡巴斯基列為黑名單對象。

陳明通回應，「謝謝委員的高見，我們一定要把它列入考量」，但是現在公部門的使用比例很低，防毒軟體本來就是資安防護重要的一環，所以機關本於資安需求，是有採購的必要，但是比例相對的低，尤其近兩年大概只有2%至3%。

陳明通認為，「美國也這樣說明了，所以我們應該停止使用」，尤其是在政府機關，但是以他使用防毒軟體的經驗，卡巴斯基沒有那麼好用，像是台灣自己研發的趨勢也不錯，自己就不要再打廣告。

陳明通也笑說，「事實上我們的防毒軟體，我過去習慣的，卡巴斯基我有試過，但沒有我們自己發展的好用，所以市佔率很低」。

事實上，美國聯邦傳播委員會（FCC）去年把華為技術有限公司（Huawei Technologies）和中興通訊（ZTE Corp）等5家中國公司列入首批黑名單，卡巴斯基實驗室（AO Kaspersky Lab）則是首間被列入黑名單的俄羅斯公司。

根據路透社報導，FCC委員卡爾（Brendan Carr）表示，新名單「將有助保護我們的網路免於中國和俄國國家支持的實體的威脅，這些實體企圖從事間諜活動或以其他方式損害美國利益」。

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