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現任優先！國民黨高市議員提名36人拚過半　2區激戰恐要初選

▲▼現任優先！國民黨高市議員提名36人拚過半，2區激戰恐要辦初選。（圖／國民黨高雄市黨部提供）

▲現任優先！國民黨高市議員提名36人拚過半，2區激戰恐要辦初選。（圖／國民黨高雄市黨部提供）

記者賴文萱／高雄報導

中國國民黨高雄市委員會今（25）日上午9點，正式公告今年高雄市議員選舉提名登記有關事項，市黨部表示，將於4月辦理領表、登記相關作業，總計15個選舉區，規劃提名36人。市黨部主委許福明指出，這次以守住現任、穩定過半席次來努力，依目前表態參選的狀況，有2區可能要進行初選。

國民黨高雄市議員提名登記作業預計4月6日至7日領表、4月13日至15日登記，根據辦法，這次提名以現任者優先，現任之外的名額由新人初選競爭；若現任之外沒有名額，新人有意加入，現任也需參加初選爭取提名。

市黨部表示，依目前表態參選的情況，可能辦理初選之選區包括第4選區（左營、楠梓）、第10選區（前鎮、小港），但實際狀況仍須視登記狀況而定。

▲▼現任優先！國民黨高市議員提名36人拚過半，2區激戰恐要辦初選。（圖／國民黨高雄市黨部提供）

▲國民黨高雄市委員會正式公告111年高雄市議員選舉提名登記有關事項。（圖／國民黨高雄市黨部提供，點圖可放大

國民黨高雄市黨部公告各選舉區規劃提名額度為：第1選舉區（桃源區、那瑪夏區、甲仙區、六龜區、杉林區、內門區、旗山區、美濃區、茂林區）1人，第2選舉區（茄萣區、湖內區、路竹區、阿蓮區、田寮區）2人，第3選舉區（永安區、岡山區、燕巢區、彌陀區、梓官區、橋頭區）3人，第4選舉區（楠梓區、左營區）5人。

第5選舉區（大社區、仁武區、鳥松區、大樹區）2人，第6選舉區（鼓山區、鹽埕區、旗津區）2人，第7選舉區（三民區）4人，第8選舉區（前金區、 新興區、苓雅區）3人，第9選舉區（鳳山區）4人，第10選舉區（前鎮區、小港區）3人，第11選舉區（大寮區、林園區）3人，第12選舉區（平地原住民）1人。

第13選舉區（居住那瑪夏區、甲仙區、杉林區、內門區、旗山區、茄定區、湖內區、路竹區、永安區、彌陀區、梓官區、楠梓區、左營區、三民區之山地原住民）1人，第14選舉區（居住桃源區、六龜區、美濃區、阿蓮區、田寮區、岡山區、燕巢區、橋頭區、鼓山區、鹽埕區、前金區、新興區之山地原住民）1人，第15選舉區（居住茂林區、大社區、大樹區、仁武區、鳥松區、鳳山區、大寮區、旗津區、苓雅區、前鎮區、小港區、林園區之山地原住民）1人，共36人。

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