快訊／王浩宇轉戰高雄！賣股票急籌50萬登記費　還找老黨員力挺

▲桃園前市議員王浩宇投入高雄市三民區民進黨市議員初選。（圖／記者吳世龍攝）

記者賴文萱／高雄報導

桃園前市議員王浩宇轉戰高雄，投入三民區民進黨市議員初選，昨（23）日才自爆可能無法籌到50萬初選登記費，但今天就到黨部正式登記參選。他說，50萬對年輕人來說是一年以上的薪水，這麼高的登記費對年輕人來說是很高門檻，這2天把很多長期存股賣掉了才湊到現金，希望用節省方式來競選。

▲▼桃園前市議員王浩宇投入高雄市三民區民進黨市議員初選。（圖／記者吳世龍攝）

王浩宇今天上午10點，在莊訓貴、陳清田、張天能、黃崑亮等民進黨資深創黨黨員陪同下，來到高雄市民進黨黨部完成三民區議員初選登記。他說，50萬初選登記費對年輕人來說是一年以上的薪水，這麼高的登記費是一個很高的門檻，很容易產生只有少數人能參選的機會，認為這是民進黨遇到的很大問題。

至於如何看待初選，王浩宇說，市話民調對新人或年輕人來說很吃虧，還是希望大家能幫忙等電話，不過這就是一個很艱鉅的挑戰，尤其要打敗老議員還是很困難，還是會盡力，沒有一個選區是容易的，來深綠選區大家反而組織更緊密，要突破更困難，這是他努力的方向。

他也說，希望能用比較節省的方式來競選，因為民進黨初選方式大家花費都有點高，希望能來改變初選文化，否則每個人要花這麼多錢，變成當選後賺不回來，可能會變成跟國民黨一樣遇到貪腐問題。

▲桃園前市議員王浩宇投入高雄市三民區民進黨市議員初選。（圖／記者吳世龍攝）

至於如何節省競選經費？王浩宇指出，主要就是減少看板數量，不用宣傳車或辦大型活動，透過站街頭方式做節省的選舉，這是他挑戰的方向，如果他能順利通過初選，或許以後就有更多年輕人能夠參與。

▲王浩宇先前在高雄街頭展開公投短講。（圖／翻攝自王浩宇FB）

今天王浩宇登記參選現場也有許多老黨員現身力挺，王浩宇說，很多都是他在逐戶拜訪過程中認識的，過去也不認識這些老黨員，慢慢去認識。

老黨員莊訓貴說，王浩宇能講國際、能講市政，相信他，也支持他擔任市議會即戰力，現場持續高呼老黨員強力推薦王浩宇，改變議會生態，成為高雄市進步的力量。

王浩宇表示，從深藍選區來到高雄之後充分感受到民眾的溫暖，雖然在地方上缺乏組織，但從公投至今已努力站路口超過350小時，也逐戶拜訪超過兩萬戶以上，未來會持續用草根民主的方式努力，打一場不花大錢的選戰。

面對未來的挑戰，他唯一的目標就是拚過三民區初選、幫民進黨拚下三民區過半的關鍵席次，感謝資深黨員前輩的背書，會努力爭取選民認同。

▲王浩宇表示，會繼續努力到最後一刻，並衷心希望能繼續為高雄努力、為台灣服務。（圖／翻攝自王浩宇FB）