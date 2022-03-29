鳥獸蟲等事故性停電頻傳挨轟　蘇貞昌：說起來台電也是受害者

▲行政院長蘇貞昌專案報告0303興達電廠事故致全台停電事件 。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

近來全國接連傳出停電事故，行政院長蘇貞昌29日表示，有些人指責鳥獸蟲等事故性停電，說起來台電還是被害人，像是昨天有車禍撞壞變電箱裝置，這個台電也是受害人，不是疏失或者缺電，「電沒有了、電線桿倒了，台電是受害人」。

蘇貞昌29日率領相關部會赴立法院提出「0303興達電廠事故致全台停電」專案報告，並備質詢。國民黨立委楊瓊瓔質詢時提及，目前台灣的發電在政策限縮下，穩定發電只能靠火力，缺少多元化的穩定能源方案，詢問台灣該怎麼度過限電、缺電的陣痛期。

蘇貞昌說明，停電的原因當然很多種，但這幾次的停電不是缺電，「相關問題所在，每一次都有點出來」，今天他也向立法院提出專案報告，特別點出這次停電的原因，但是無論如何，造成國人的不便、產業的損失，這是事實，政府要想辦法怎麼避免，讓它不要再發生。

蘇貞昌也說，有些人在指責指責鳥獸蟲等事故性停電，「說起來台電還是被害人」，像是昨天有車禍撞壞變電箱裝置，這個台電也是受害人，「它不是疏失或者有什麼缺電，電沒有了、電線桿倒了，台電是受害人」。

楊瓊瓔表示，台電的員工很辛苦，大家都給予肯定，但是今天的討論不是要讓政府找理由，沒有辦法給民眾明確的答案，詢問政府在這樣的情況之下，有什麼方案可以讓民眾不停電。

蘇貞昌強調，自己不是在找理由，是在描述各種停電的原因，「我從剛才都是細細地講，溫和地講，委員不要激動」，政府盡力不要停電，就像今天的專案報告，這次的停電是人為，至於是故意還是過失，交由檢調調查。

楊瓊瓔再問，依照現行的能源結構與配比，政府能否保證在能源轉型期間，有足夠穩定的電力供全台使用，蘇貞昌則僅說，「台灣整體來說仍是穩定供電，目前沒有缺電」。