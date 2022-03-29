蘇貞昌舉「乳酪理論」比喻停電事故　高虹安諷：電力系統很多洞？

記者呂晏慈／台北報導

303大停電引發民怨沸騰，立法院29日邀請行政院長蘇貞昌提出「0303興達電廠事故致全台停電」專案報告並備質詢，台灣民眾黨立委高虹安會中援引蘇揆發言說，蘇以「瑞士乳酪理論」比喻停電失當，「是覺得台灣電力系統跟乳酪一樣很多洞嗎？」蘇揆連忙解釋，不要強調很多洞，他指的是不要一個個都通的話，就不會發生事故。

▲台灣民眾黨立委高虹安質詢。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

高虹安今天在院會質詢時說，蘇貞昌用「瑞士乳酪理論」形容303大停電事故，她非常不認同，這個理論是指光可從乳酪的洞中穿過去，「你是覺得我們台灣的電力系統跟乳酪一樣很多洞嗎？」蘇揆連忙解釋說，他的意思是，本來層層防護不該出問題，但是興達電廠、龍崎變電所接在一起，整個就跳電了，因此應該要加強電廠、電網的防護機制，加強發電通路的韌性。

高虹安說，行政院提出的書面報告環繞在人為疏失、鳥獸等原因，蘇貞昌用乳酪理論形容停電事故，不曉得是認知到「台灣電網系統就跟乳酪一樣很多洞」，還是認為這些都是人為疏失，只要把人為做好？蘇貞昌聞言說，委員不要強調那個很多洞，他指的是，不要一個個都通的話，就不會發生事故，其中只要有一個阻絕了，就不會造成停電事故。

瑞士乳酪理論指的是意外事件之所以發生，只是湊巧同時穿過每一道防護措施的漏洞，如同層層乳酪中湊巧有一組孔洞的集合，能讓一束光線直接穿過，經常被用以檢視醫療或飛安事件。