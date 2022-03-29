外型缺陷遭上司嘲諷2年...台電員工反擊被懲處　求償200萬吞敗

▲台電員工不滿外型缺陷被嘲諷，怒槓上司遭記大過一支。（示意圖／pakutaso）

記者黃資真／高雄報導

台電一名員工由於不滿身體、視力有嚴重缺損屢遭譏諷，氣得踩碎上司眼鏡、朝臉部潑水，被記1大過，員工不滿狀告法院要求撤銷大過處分並賠償200萬元，高雄地院認為台電處罰無不妥，判決敗訴，他不服上訴，今（29）日高雄高分院將開庭審理聽取兩方意見。

原告表示，從2019年至2021年期間，因臉部與視力均有嚴重缺損，常遭當時的高雄區營業處工安組經理怒罵及言語動作挑釁，甚至有嚴重的性別歧視挑釁行為。

原告不堪受辱下，於2021上半年期間搶奪上司眼鏡用腳踩碎，並向其臉部潑灑茶水，但對方仍多次做出上述行為，原告才向其丟擲玻璃水杯，但未受傷，台電內部召開獎懲會後，決議記原告1大過，原告不滿造成自己精神上之損害，申訴要求被告撤銷原處分並給付200萬元的賠償金。

被告台電主張，原告於2021年1月5日之上班時間，趁經理不備奪下眼鏡，丟於地上用腳跺踩，3分鐘後再度折返，拿著一杯水往經理潑去，造成其全身、辦公桌及電腦螢幕淋濕。

同月7日上午8點多，原告又跑向經理咆哮，並作勢往經理衝去，身旁人立刻上前阻擋，原告便拿起桌上陶瓷杯往經理方向扔去，未造成經理受傷，台電獎懲會認為情節重大，維持原議。

高雄地院指出，經理否認原告指控，若真遭受上述對待，原告也應按照公司規定管道申訴，呈報處理，反而自行對經理尋釁，台電記大過一次並非無故，判決原告敗訴。原告不服上訴，高雄高分院受理後，29日將開庭審理，聽取兩方陳述意見。