　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

外型缺陷遭上司嘲諷2年...台電員工反擊被懲處　求償200萬吞敗

▲辦公室，資料，檢查，員工，註記，同事，職場，煩惱，規劃，計畫，提案。（圖／pakutaso）

▲台電員工不滿外型缺陷被嘲諷，怒槓上司遭記大過一支。（示意圖／pakutaso）

記者黃資真／高雄報導

台電一名員工由於不滿身體、視力有嚴重缺損屢遭譏諷，氣得踩碎上司眼鏡、朝臉部潑水，被記1大過，員工不滿狀告法院要求撤銷大過處分並賠償200萬元，高雄地院認為台電處罰無不妥，判決敗訴，他不服上訴，今（29）日高雄高分院將開庭審理聽取兩方意見。

原告表示，從2019年至2021年期間，因臉部與視力均有嚴重缺損，常遭當時的高雄區營業處工安組經理怒罵及言語動作挑釁，甚至有嚴重的性別歧視挑釁行為。

原告不堪受辱下，於2021上半年期間搶奪上司眼鏡用腳踩碎，並向其臉部潑灑茶水，但對方仍多次做出上述行為，原告才向其丟擲玻璃水杯，但未受傷，台電內部召開獎懲會後，決議記原告1大過，原告不滿造成自己精神上之損害，申訴要求被告撤銷原處分並給付200萬元的賠償金。

被告台電主張，原告於2021年1月5日之上班時間，趁經理不備奪下眼鏡，丟於地上用腳跺踩，3分鐘後再度折返，拿著一杯水往經理潑去，造成其全身、辦公桌及電腦螢幕淋濕。

同月7日上午8點多，原告又跑向經理咆哮，並作勢往經理衝去，身旁人立刻上前阻擋，原告便拿起桌上陶瓷杯往經理方向扔去，未造成經理受傷，台電獎懲會認為情節重大，維持原議。

高雄地院指出，經理否認原告指控，若真遭受上述對待，原告也應按照公司規定管道申訴，呈報處理，反而自行對經理尋釁，台電記大過一次並非無故，判決原告敗訴。原告不服上訴，高雄高分院受理後，29日將開庭審理，聽取兩方陳述意見。

►巨可愛！小恐龍滑步車現省2000元

ET快訊
「雨擴全台」探14℃時間出爐！　連假把握這2天
黑卡網紅超哥G胸妹起底！　「IG滿滿色照」高材生
快訊／海大老師確診！　妻在北市介壽國中任教
他刺死里長判決逆轉！　「正當防衛」改無罪
超過4萬戶！　高雄「2區」明起停水23hrs　
聖結石NFT撈千萬疑跑路！　親曝「刪光貼文主因」
搜救和碩前副總裁　跑山獸曝最新進度
39歲宣宣突「面癱嘴歪」　膠帶貼眼才能睡覺…近況曝
桃園騎士自撞慘死！　酒測值1.28
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／秀巒道路坍方！大量落石砸落「雙向無法通車」　一度封閉

女鄰居洗澡唱歌…男嫌吵「怒敲門譙三字經」慘了！挨告強制猥褻

外型缺陷遭上司嘲諷2年...台電員工反擊被懲處　求償200萬吞敗

路人排隊丟垃圾...他爬回收車頂咆哮　原是被甩借酒澆愁

逆轉！他刺死開槍的里長　更一審認定「正當防衛」改判無罪

基隆警疫情擴台北！刑事局隊長與確診警共餐1hr　已有6人居隔

11噸珍貴木材畫面曝！山老鼠橫行雪山　9人遭拘提3人收押

士林「小隋棠」神鬼代操！女閨蜜險遭性侵　搬蔣萬安討百萬遮羞費

桃園騎士自撞路燈傷重不治　酒測值1.28！已達爛醉程度

警採3指紋追查6年抓到賊...法官「1關鍵」打臉　判無罪理由曝

拿愛妻光頭開玩笑！威爾史密斯衝上台揍人　奧斯卡失控影片曝…他罵：閉上你的臭嘴

威爾史密斯衝上台揍人：閉上你的臭嘴！　愛妻光頭遭開玩笑…他奪奧斯卡影帝淚崩

歐告起床尿尿哭著奔回營區　媽一看超美梅花鹿：打擾了

肖戰「要不要試我家基因」撲倒楊紫　「偷藏套套+撞見她洗澡」狼性大發！

Jessi「我都用嘴」車速太快嚇壞大家XD　劉在錫VS.南潤壽...她挺：很會賺錢啊

奧斯卡典禮拿愛妻光頭開玩笑　威爾史密斯揍人：閉上你的臭嘴

搶黃燈？名車沒煞停撞飛騎士　女駕駛下車竟「先開後車廂」

網紅露背眼尖粉絲揪大黑痣　醫生驚：抖音救了你一命！

環島遇小狗坐路邊大哭求救　 他跟著追向前「屍臭味撲來」

威爾史密斯「小金人獎」恐收回　警介調查...奧斯卡：不饒恕暴力

快訊／秀巒道路坍方！大量落石砸落「雙向無法通車」　一度封閉

女鄰居洗澡唱歌…男嫌吵「怒敲門譙三字經」慘了！挨告強制猥褻

外型缺陷遭上司嘲諷2年...台電員工反擊被懲處　求償200萬吞敗

路人排隊丟垃圾...他爬回收車頂咆哮　原是被甩借酒澆愁

逆轉！他刺死開槍的里長　更一審認定「正當防衛」改判無罪

基隆警疫情擴台北！刑事局隊長與確診警共餐1hr　已有6人居隔

11噸珍貴木材畫面曝！山老鼠橫行雪山　9人遭拘提3人收押

士林「小隋棠」神鬼代操！女閨蜜險遭性侵　搬蔣萬安討百萬遮羞費

桃園騎士自撞路燈傷重不治　酒測值1.28！已達爛醉程度

警採3指紋追查6年抓到賊...法官「1關鍵」打臉　判無罪理由曝

大港開唱失物招領　驚見「1坨黑黑」好謎！千人狂問…炎亞綸也好奇

苗栗「截肢女孩」坎坷身世曝光　朋友看不下去幫爆料

足球員跳河「遭食人魚啃光血肉」　拉出水面剩白骨！被警追捕慘死

大潭電廠8號機組擴建工程延後　王美花：不受疫情群聚影響

升息連帶影響學貸利率　蘇貞昌：責成教育部研議補貼方案

快訊／秀巒道路坍方！大量落石砸落「雙向無法通車」　一度封閉

女鄰居洗澡唱歌…男嫌吵「怒敲門譙三字經」慘了！挨告強制猥褻

奧斯卡收視率出爐！比去年高32%　威爾史密斯一掌揮出1740萬觀眾

新款iPad Pro傳9月登場　彭博社：搭載M2晶片

台男動漫宅烏克蘭參戰！自曝18歲就想上戰場　沒買回台機票

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

社會熱門新聞

和碩前副總失蹤！留40字訊息曝

醫美老董被控　騙砲「天生尤物」

警臨檢八大行業堵破口　酒店妹乖坐受檢

85歲嬤拒跪地誦經　安養院沒收餐廳磁扣

少女醉倒KTV　他第一次見面竟性侵

60多歲盲女遭霸凌！好友挺她慘被放狗咬

即／中山高137K聯結車打滑折甘蔗

女子鯉魚潭被鷹抓臉　飼主遭送辦

全力搜救和碩前副總裁！跑山獸曝最新進度

快訊／淡水分局偵查隊林口辦案　1警中彈送醫

四海幫新幫主首辦春酒　台北圓山飯店席開70桌

北市殯葬副處長涉貪　疑護航廠商收賄遭聲押

即／高雄「愛河之心」驚見浮屍

動保界名人遭爆騙色家暴　專挑單親媽下手

更多熱門

相關新聞

蘇貞昌：事故性停電一年減至8000件「大為減少」

蘇貞昌：事故性停電一年減至8000件「大為減少」

行政院長蘇貞昌29日赴立法院就0303興達電廠事故致全台停電進行專案報告並備質詢。針對高雄地區近來發生多起停電，如今又傳出因車禍關係停電5小時，蘇表示，事故性的停電在2012年有2萬1000多件，現在已經剩一年8000多件，大為減少。

今決定4月起電價是否調漲

今決定4月起電價是否調漲

少女醉倒KTV　他第一次見面竟性侵

少女醉倒KTV　他第一次見面竟性侵

高雄房仲爽成交！1周請5攤喝到胃潰瘍

高雄房仲爽成交！1周請5攤喝到胃潰瘍

「賣超過1周算滯銷！」　專家曝：高雄中古屋市場很瘋狂

「賣超過1周算滯銷！」　專家曝：高雄中古屋市場很瘋狂

關鍵字：

高雄台電員工上司辱罵外型缺陷

讀者迴響

熱門新聞

黑卡網紅超哥帶G胸妹開房…摟腰激突全被拍

阿喜公布「孕肚照」：這件事我自己決定　粉絲點名無尊

苗栗「截肢女孩」現況曝光　她最後連唯一有自信的部位也失去

妹子穿雨衣騎車裡面全濕！內行曝神穿法

健身中毒！猛男網紅暴斃　天天鍛鍊只睡3小時

威爾史密斯開放關係同意老婆出軌

「大咖影帝1句話」威爾史密斯公開道歉！

威爾史密斯、克里斯洛克已和好！

明又變天！連假這2天雨最多　最低溫時間曝

和碩前副總失蹤！留40字訊息曝

威爾史密斯「恐吃牢飯」GG了

蕾菈美臉全毀「腫成豬頭」整型慘樣曝！

第一眼看出什麼字？腦補測出性格

紫爆大雨濕冷5天　急寒14°C逼冷氣團

快訊／威爾史密斯正式道歉！「暴力行為無法原諒」

更多

最夯影音

更多
拿愛妻光頭開玩笑！威爾史密斯衝上台揍人　奧斯卡失控影片曝…他罵：閉上你的臭嘴

拿愛妻光頭開玩笑！威爾史密斯衝上台揍人　奧斯卡失控影片曝…他罵：閉上你的臭嘴
威爾史密斯衝上台揍人：閉上你的臭嘴！　愛妻光頭遭開玩笑…他奪奧斯卡影帝淚崩

威爾史密斯衝上台揍人：閉上你的臭嘴！　愛妻光頭遭開玩笑…他奪奧斯卡影帝淚崩

歐告起床尿尿哭著奔回營區　媽一看超美梅花鹿：打擾了

歐告起床尿尿哭著奔回營區　媽一看超美梅花鹿：打擾了

肖戰「要不要試我家基因」撲倒楊紫　「偷藏套套+撞見她洗澡」狼性大發！

肖戰「要不要試我家基因」撲倒楊紫　「偷藏套套+撞見她洗澡」狼性大發！

Jessi「我都用嘴」車速太快嚇壞大家XD　劉在錫VS.南潤壽...她挺：很會賺錢啊

Jessi「我都用嘴」車速太快嚇壞大家XD　劉在錫VS.南潤壽...她挺：很會賺錢啊

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面