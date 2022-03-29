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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

升息連帶影響學貸利率　蘇貞昌：責成教育部研議補貼方案

▲▼立法院 蘇貞昌專案報告0303興達電廠事故致全台停電事件 經濟部長王美花。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

中央銀行升息一碼，政策性貸款也跟進調高，學生貸款利率從0.9%調升至1.15%。國民黨立委曾銘宗29日在立法院質詢時，要求政院研議凍漲或調降利率至0.5%，對此，行政院長蘇貞昌答詢時承諾，會請教育部研議補貼方案，讓學貸貸款戶不因升息而受到衝擊。

曾銘宗質詢時指出，國內低薪情況嚴重，經常性薪資3萬以下佔30％、4萬元以下佔64%，蔡總統106年曾說要解決青年低薪，不解決的話對不起年輕人，現在已經過了快5年了，請院長拿出行動力，端出一套解決低薪的措施。

蘇貞昌表示，蔡總統真的很有誠意，對年輕人有許多作為包括加薪、減輕負擔等都有在做，如果委員覺得還有哪些地方可以做，他願意尊重委員意見。

▲▼蘇貞昌專案報告0303興達電廠事故致全台停電事件 經濟部長王美花 立委高虹安 立委曾銘宗。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委曾銘宗要求政院調降學貸利率。（圖／記者屠惠剛攝）

曾銘宗接著說，最想做的就是「學生貸款」，由於學生貸款幾乎是弱勢家庭申辦，學貸利率本來是0.9％，升息後變成1.15％，而教育部一年有近2千億預算，增加幾十億的利息其實非常少，「院長能不能凍漲，甚至降到0.5%？」

蘇貞昌回應，他會責成教育部研議，因升息而受到衝擊的學貸貸款戶，如何給學生補貼，讓他們不要受到衝擊，請教育部往這方面來考量。

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