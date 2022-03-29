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大潭電廠8號機組擴建工程延後　王美花：不受疫情群聚影響

▲▼桃園大潭電廠。（圖／記者楊淑媛翻攝）

▲桃園大潭電廠。（圖／記者楊淑媛翻攝）

記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，大潭電廠日前爆發群聚感染，經濟部長王美花29日表示，這次爆發的區域不是8號機組主設備的工區，而是屬於流放水的新工程，8號機組比較不會受到影響，完工日期預計在今年8、9月。台電公司日前也承諾，電廠目前正常運作，供電不會受到影響。

行政院長蘇貞昌29日率領相關部會赴立法院提出「0303興達電廠事故致全台停電」專案報告，並備質詢。時代力量立委王婉諭質詢時提及，桃園大潭電廠28日爆出52人確診，但目前8、9號機組的工程正在趕工當中。

王婉諭指出，8號機組預計在今年6月底前完成並聯，9號機組則預計在2023年6月底完成並聯、進行商轉，這兩部機組總共乘載約224萬千瓦的電力，詢問按照目前的確診案例及隔離情形，8號機組的完工日期是否有可能延後，甚至衝擊今年6月的電力供需。

對此，王美花表示，因為這次染疫的區域，不是8號機組主設備的工區，「是比較屬於放流水那邊新的工程」，所以兩者不一樣，台電都按照指揮中心做相關的隔離，目前8號機組比較不會受到影響，完工日期應該會落在今年的8、9月。

王婉諭追問，8號機組原訂的完工日期是今年6月，夏季用電是否會受到影響。王美花則說明，機組的完工時間不是因為疫情而延後，而是因為之前施工的原因，完工時間本來就是到8、9月，高峰期用電不會受到影響。

桃園大潭電廠工程日前爆發移工群聚確診，其中擴建工程出現52名確診者，陽性個案50人中，分別為47名泰國籍及3名本國籍，另外2名陽性個案是非住宿移工及移工女友。

台電公司透過新聞稿指出，目前確診移工已隔離，並暫停上班移動，承攬商已先調整本地勞工因應，暫不影響大潭電廠增建計畫的進度。此外，承商移工工作區域與電廠人員活動區域彼此獨立，電廠已採行分艙分流措施，加強防疫，目前正常運作，供電不受影響。

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