陸大媽市場狂喊「我是中國人」！2分鐘激情告白網看傻：失憶了？

▲大陸一名大媽在抖音發表一段激昂演說，引發關注。（圖／翻攝自抖音／雪花梨，下同）

記者閔文昱／綜合報導

民進黨前桃園市議員王浩宇今（27日）上傳一則影片，只見一名中國大媽在某處市場內，慷慨激昂地發表中國的偉大和驕傲，2分19秒內還高喊了12次「我是中國人」，讓王浩宇看了不禁直呼「不能只有我看到，有信心很好，阿姨加油」。

根據影片顯示，這名大媽手持鏡頭，並在人來人往的市場內高喊「黃土高原是我挺起的胸脯，黃河流水是我沸騰的熱血，泰山是我站立的腳跟，我驕傲，我是中國人」、「我的祖先最早走出森林，我的祖先最早開始耕耘，我是指南針、印刷術的後裔，我是圓周率、地球儀的子孫（應是地動儀）」。

她還喊道「在民族中，不光有史冊上萬古不朽的孔夫子、司馬遷、李自成、孫中山，還有那文學史上永遠活著的花木蘭、林黛玉、魯智深、孫悟空我驕傲」、「我那黃河一樣粗獷的聲音，不光響在聯合國的大廈裡，大聲發表了中國的議論，也響在奧林匹克的賽場上，大聲呼喊著中國得分」、「我是莫高窟壁畫的傳人，讓他翩翩起舞的壁畫與我同往，我就是飛天」。

影片一曝光，馬上引發不少關注，許多台灣網友也紛紛留言「希望她偉大的祖國能因爲此慷慨發言，獎勵她」、「記得參加小學演講時，也沒看到這麼精彩的表演」、「這是背稿吧」、「喊那麼多次自己是誰，失憶了嗎？」、「其實我比較佩服為什麼後面的人都不會笑場」、「毛骨悚然的激昂與興奮，但實在值得同情」。

事實上，影片中的大媽是中國網紅雪花梨，在抖音擁有3.8萬名粉絲追隨。而她所朗誦的這段內容是出自中國詩人王懷讓的《我驕傲，我是中國人》，同樣的內容她已在抖音發布過數次，最近一次的影片目前在抖音累積近2萬人次觀看、3000多則留言。

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