他喊「台灣命運可能這幾天決定」　網揭美國這點最重要

記者陳俊宏／綜合報導

俄羅斯、烏克蘭戰爭進入第22天，桃園市前議員王浩宇表示，烏克蘭戰爭的結果，決定台灣的命運，「這幾天，讓我們繼續看下去。因為，台灣的命運很可能就此決定。」對此，有網友認為，美國處理烏克蘭，跟處理台灣的手段完全不同，最重要的還是美國對台政策基本沒變。

王浩宇16日在臉書說，過去20天，雖然為初選忙碌著，他還是在臉書大量張貼烏克蘭戰爭的最新外電資訊；有些朋友非常認同，希望他繼續提供，但也有人認為管太遠，不利於初選的結果，「但我堅持這麼做，因為對台灣真的非常重要。」

王浩宇指出，過去20年，國民黨長期在國內散佈失敗主義，小國不要挑釁大國、美國不會幫台灣等等，挑撥台灣跟美國關係的言論，在烏克蘭被侵略的第一天就又被提出，然後又要台灣跟中共趕快簽和平協議。

▲▼大批烏克蘭難民逃離家園。（圖／路透）

王浩宇寫道，但烏克蘭的結果，恰恰打臉國民黨的失敗主義，「面對比我們更強的敵人、直接接壤的土地，這樣比我們更不利的形式，烏克蘭都可以抵抗敵人那麼久，台灣當然也有機會守住，只要我們團結。」

王浩宇說，中共在看俄羅斯的狀況，台灣民意也因此在轉變，這對台灣來說，比起他個人初選通過與否都重要太多了，「這幾天，讓我們繼續看下去。因為，台灣的命運很可能就此決定。」

對此，有網友留言，美國處理烏克蘭，跟處理台灣的手段完全不同，這次美國沒有出兵，連部隊集結也沒有；但1996年的台海危機，美國海軍是迅速集結，而且最先進的科技全部拿出來了，「有人說1996年不能跟現在比，其實，中國就算有進步，美國也有進步，最重要的還是美國對台政策基本沒變。」

俄烏戰爭進入第22天，烏克蘭首都基輔、第二大城哈爾科夫及東南重鎮馬力波持續遭到猛烈轟炸。美國總統拜登宣布追加2億美元對烏軍援，並首次宣稱俄羅斯總統普丁的行為屬於「戰爭罪」。