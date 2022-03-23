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激戰高雄三民區！籌不到50萬登記費　王浩宇：多賣些內褲襪子

▲▼網路專欄作家陸之駿不幸猝逝，陸女兒1日在臉書發文痛批王浩宇不仁不義，自陸猝逝至今始終都沒來上過一炷香，王浩宇回應了。（圖／翻攝自臉書）

▲王浩宇自爆，可能無法籌到50萬初選登記費。（圖／翻攝自臉書）

記者賴文萱／高雄報導

桃園前市議員王浩宇原本打算在高雄市三民區投入民進黨市議員初選，不過，他今（23）日自爆，可能無法籌到50萬初選登記費。他說，因為初選不能收受獻金，他也不願意違反規定，目前還差一點點，禮拜五之前也只能盡力，努力替夥伴生活多賣一點內褲、襪子看看，但保證會努力到最後一刻。

王浩宇說，2014年他當選後推動教育改革、教學正常化、延後上學，挑戰營養午餐、制服的利益，就算被當時的家長討厭、抹黑、封殺，但仍堅持走到這裡。他強調，2016年政府開始推動年金改革、2017年推動婚姻平權，表態支持同婚的他，辦公室天天被打爆，最後還是堅持理念，在議會推動許多相關議案。

▲▼王浩宇近期在高雄街頭展開公投短講。（圖／翻攝自王浩宇FB）

▲王浩宇先前在高雄街頭展開公投短講。（圖／翻攝自王浩宇FB）

王浩宇說，2018年民進黨氣勢低迷，他拒絕柯文哲認同卡的邀請、第一個站出來批評韓國瑜、上電視替政策護航，到最後被韓粉針對、離開議員的位置。2020，他帶著綠黨表態支持蔡英文連任。2021年，他同樣在藻礁時比黨更早站在對的立場，就算因此被潘忠政批評背叛環保、帶頭罷免，也沒有放棄堅持，在街頭陪黨打完最關鍵的公投戰。現在，他同樣堅持挑戰金錢選舉的文化。

▲▼王浩宇近期在高雄街頭展開公投短講。（圖／翻攝自王浩宇FB）

▲王浩宇表示，會繼續努力到最後一刻，並衷心希望能繼續為高雄努力、為台灣服務。（圖／翻攝自王浩宇FB）

常常有長輩私下勸他，幹嘛多管閒事？你又不用花錢選舉，好好的在中壢當議員不好嗎？高票一直連任不好嗎？幹嘛去做得罪人的事？教育改革、婚姻平權、年金改革在中壢都沒有票房。在深藍的選區，去得罪韓粉幹嘛？

但王浩宇說，他始終堅持，如果政治人物沒有辦法堅守價值、推動改革、關心台灣這塊土地，那當初幹嘛參選呢？強調讓他繼續努力到最後一刻，並衷心希望能繼續為高雄努力、為台灣服務。

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