蔣萬安道歉了！　昔諷陳時中今被拍到餐會脫罩喊「凍蒜」

記者蘇晏男／台北報導

由於日前嘉義婚宴群聚擴大，中央流行疫情指揮中心22日宣布即起禁止宴席逐桌敬酒，然而民進黨前桃園市議員王浩宇今（25日）上傳一則影片，顯示國民黨立委蔣萬安在餐會中未戴罩口罩，還與其他人一起喊「凍蒜」。對於違反防疫規定，蔣萬安表示是疏失，並向認真遵守防疫規定的所有國人致歉。由於先前衛福部長陳時中脫罩喝酒嗨唱影片瘋傳時，蔣萬安曾諷陳時中「選舉比防疫重要」，如今自己帶頭違規，也引發網友反酸。

▲蔣萬安被拍到24日在餐會上未戴口罩拜會民眾。（圖／翻攝自Facebook／王浩宇）

王浩宇25日上午透過臉書上傳一則蔣萬安出席餐會的影片；影片中蔣萬安未戴口罩拜會民眾，先是雙手向他們比讚，接著在主持人說，要拍照先喊凍蒜後，蔣與民眾一同喊「蔣萬安凍蒜」。對此，王浩宇就酸，好親民，逐桌敬酒、熱烈互動，真的是很親民的蔣萬安、未來的台北市長，大家給他一個讚好嗎？

據悉，該餐會是公園處企業工會24日舉辦的111年度勞工教育聯誼餐會。

由於目前指揮中心規定宴會上不能逐桌敬酒，且先前陳時中脫罩喝酒嗨唱影片瘋傳時，蔣萬安諷刺，「如果陳部長或民進黨政府認為選舉比防疫重要，這是他們的選擇。」如今蔣萬安帶頭違規，就有網友表示，「說別黨都在搞選舉，自己卻搞最大」、「不用戴口罩嗎？」、「完全不守法，不守防疫規定的國民黨！」

面對爭議，蔣萬安回應，這種跑行程本來就要用最高標準來要求自己，過去一向如此；對於這次的疏失，他要向認真遵守防疫規定的所有國民致歉，未來也會更加謹慎確保自己及團隊成員，嚴格遵守指揮中心的規範。