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柯文哲自稱漢高祖「黃珊珊有文景之治」　蔣萬安反酸：3成市民想移出

▲▼台北市長柯文哲出席2022第7屆電器盃反詐騙公益路跑。（圖／台北市政府提供）

▲台北市長柯文哲出席2022第7屆電器盃反詐騙公益路跑。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

聯合報21日公布最新六都民調，在市政滿意度上，由新北市長侯友宜奪冠，而台北市長柯文哲則是吊車尾；柯文哲日前受訪時稱，自己像漢高祖劉邦，而台北市副市長黃珊珊會有文景之治。黃珊珊27日並未正面回應，但同樣被視為2022台北市長選舉人選的立委蔣萬安認為，北市府應深刻檢討。

《聯合報》27日報導，關於屬意的交棒人選，柯文哲表示，黃珊珊當市長最適合，對方很優秀且體力、品行也很好，沒有負評，不像他愛恨分明，「我是開創天下的人，但我需要讓天下完美的人，我比較像漢高祖，她（黃珊珊）會有文景之治。」

▲台北市副市長黃珊珊、市長柯文哲備詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲（左）、台北市副市長黃珊珊（右）。（資料圖／記者林敬旻攝）

針對柯文哲提及「文景之治」，黃珊珊27日出席2022第7屆電器盃反詐騙公益路跑時回應，自己沒有看相關報導，反正就是把事情做好，有好的基礎後，會讓之後的事情比較容易順利成功，所以要把事情做好、把基礎打好後再往上加。

而同樣出席該場活動的蔣萬安則說，台北市在六都中，不管是光榮感、幸福感、滿意度都是敬陪末座，這對市府來講是警訊，也是必須要嚴肅面對的事情，甚至有3成台北市民想移出到其他城市，這是嚴重警訊。

蔣萬安提及，這些顯示市民對於過去幾年台北市政不滿意，有極高期待，台北市一定要有全新方向，大刀闊斧改革，需要一個跨領域、新面貌、新特質的團隊來帶領台北市來走出新的方向。

▼立委蔣萬安參加2022第7屆電器盃反詐騙公益路跑。（圖／立委蔣萬安辦公室提供）

▲▼立委蔣萬安參加2022第7屆電器盃反詐騙公益路跑。（圖／立委蔣萬安辦公室提供）

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