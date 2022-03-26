快訊／北市公布案22701足跡　22日曾到晴光市場

記者陳家祥／台北報導

台北市衛生局26日晚間公布本土確診個案「案22701」的北市足跡，為新北市個案，30多歲女性、家住三重，接種過2劑BNT疫苗，因陪病需求採檢陽性，Ct值12.7，傳染風險高。

根據北市衛生局疫調，案22701在22日出沒中山區、中正區一代，曾到訪晴光市場、山鑫登山潛水體育用品行。23日曾到訪位於大同區的「OUTDOORZ我不在家戶外用品選物店」。25日足跡則集中在大安區，中午到訪林青榖診所、頂好哨子麵、芋香園等處，隨後在下午搭捷運自南京三民經松江南京到民權西路站。