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確診者逛遍信義區百貨！北市公布3個案足跡　匡列居家隔離214人

▲2021信義區耶誕燈飾。（圖／記者彭懷玉攝）

記者陳家祥／台北報導

隨著防疫管制放寬，境外移入確診個案近期爆增，連帶使得本土疫情也有升溫的趨勢。台北市衛生局在26日晚間一連公布本土案22639、22701及境外案22555的北市足跡，遍布中山、信義等人潮擁擠商圈。衛生局表示，已通知確診者足跡所涉場域的店家業者進行環境清消，並匡列居家隔離214人、自主健康管理6人，安排採檢並持續疫調中。

根據北市府疫調，境外移入確診個案「案22555」的足跡最多，先是在3月20日造訪天母名店方家小館、21日到訪大安區的大富貴獨門料理，接著22日足跡遍布信義新天地一帶，包括新光三越A4、A8、A9、ATT 4 FUN、威秀商場、微風南山、誠品書店、統一時代百貨等。

此外，案22555更在20日、23日2度往返位於大安區的華仁牙科診所，23日下午更曾到AKA Artland藝術空間，晚間再到大富貴獨門料理用餐。短短4天跑了13個場所，足跡相當豐富。

本土確診個案「案22639」為新北市個案，20多歲男子、家住中和，接種3劑高端疫苗，24日時因發燒就醫採檢確診，Ct值17.2。曾在20日時搭捷運自南勢角經古亭站到西門町，接著中午12點到晚間6點在西門紅樓。23日則是在晚間自南勢角站經松江南京站到南京復興站，並於慶城街的海底撈用餐，隨後再搭捷運返回中和住處。

本土確診個案「案22701」為新北市個案，30多歲女性、家住三重，接種過2劑BNT疫苗，因陪病需求採檢陽性，Ct值12.7，傳染風險高。曾22日到訪晴光市場、山鑫登山潛水體育用品行。23日曾到訪位於大同區的「OUTDOORZ我不在家戶外用品選物店」。25日足跡則集中在大安區，中午到訪林青榖診所、頂好哨子麵、芋香園等處，隨後在下午搭捷運自南京三民經松江南京到民權西路站。

▲▼案22555足跡。（圖／北市衛生局提供）

▲▼案22555足跡。（圖／北市衛生局提供）

▲▼案22639足跡。（圖／北市衛生局提供）

▲▼案22701足跡。（圖／北市衛生局提供）

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