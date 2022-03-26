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快把握最後粉紅花海！走訪三芝三生步道體驗拔蘿蔔

▲快把握最後粉紅花海！走訪三芝三生步道體驗拔蘿蔔。（圖／新北市農業局提供）

▲三生步道花況持續盛開至4月上旬。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市境內蓄勢待發的賞櫻地點就在三芝三和農再社區，其著名三芝三生步道長2公里，花況持續至4月上旬，而步道的希望市集旁有塊蘿蔔田也提供民眾拔蘿蔔農事體驗，喜愛戶外賞花、農事體驗的大小朋友可千萬要把握花季，到三芝三生步道走走踏青。

三和社區位於新北市三芝區風景秀麗的北海岸，屬於典型農村聚落，社區內著名「三生步道」為安山岩鋪設沿溪步道，四時皆美，春季落櫻繽紛，沿河岸步道種植山櫻花、吉野櫻、昭和櫻及八重櫻，櫻花滿開時可以漫步在整排粉色花海中。

▲快把握最後粉紅花海！走訪三芝三生步道體驗拔蘿蔔。（圖／新北市農業局提供）

除了步道著名外，社區利用漂流木所搭建的風芝門自行車道也是通往社區的一大象徵，沿著濱海而建的木棧車道欣賞北海岸濱海美景令人心曠神怡。三和社區理事長劉秀鳳表示，三生步道花況有望持續至清明節前，遊客除賞花外，步道旁蘿蔔田現場也可直接預約體驗採收。

農業局長李玟表示，三和社區具有高人氣的觀光景點，同時仍保留純樸農家熱情與好客，經過農業局陪伴輔導，社區亦開發不少伴手禮與商品，步道旁希望市集配合花期營業時間為每日9時至17時，歡迎民眾來到社區觀光郊遊散心，選購在地農產品、參加農事體驗，支持在地小農。

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