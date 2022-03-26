▲「緬甸日常體驗」新住民參與式預算，新北推廣最道地家鄉文化。（圖／新北市立圖書館提供）



記者郭世賢／新北報導

為了讓大家了解自己的家鄉文化，來自緬甸的郭萍芬特別提案參加新北市立圖書館的參與式預算活動，希望讓大家可以看見最真實的緬甸文化。3月27日她將實現夢想，將家鄉文化帶到圖書館，舉辦「一日緬甸日常體驗」親子文化市集，邀請大小朋友一起來品嚐道地的南洋風味美食，體驗緬甸傳統服飾，感受不一樣的異國文化。

郭萍芬說，這是她第一次與夥伴共同提案，參加圖書館的參與式預算活動，希望可以透過市集的方式，將家鄉的文化、美食介紹給更多臺灣的朋友認識。她已經邀集許多新住民姊妹，將親手製作最道地的家鄉味，包括緬甸奶茶、三角咖哩餃、椰漿飯、緬甸炒麵、茶葉拌飯、椰子果凍等，準備和臺灣的朋友分享家鄉特色美食。

新住民媽媽們也特別創作了「共享童遊記」繪本，將告訴大小朋友傳統緬甸故事，另外還有東南亞盛行的「藤球」體驗、童玩DIY、緬甸「挽面」天然化妝品體驗、緬甸傳統服裝體驗、以及緬甸風情文物展示等，希望邀請社區鄰里一起來參加，透過自己的分享讓更多人認識緬甸文化。

新北市立圖書館王錦華館長表示，來到臺灣的新移民朋友，都是豐富新北市多元文化重要的一份子，「一日緬甸日常體驗」是第一次由新住民朋友自己提案，參與、規劃的活動，希望大家可以踴躍參與，一起來認識新住民朋友豐富的母國文化。「一日緬甸日常體驗」親子文化市集3月27日(將於新北市立圖書館總館舉辦，前150名參加民眾還可以獲得免費體驗券。

配合2022新北市多元文化節即將起跑，中和分館、新莊裕民分館、與汐止分館4月份也特別推出一系列新住民文化活動，中和分館4月9日「探索中和緬甸街」將免費導覽，帶大家走訪中和著名的緬甸街，感受動人豐富的異國風情；新莊裕民分館結合泰國傳統節慶潑水節，將於4月1日至30日推出「泰文化知多少」系列活動，包括「聖水灑手體驗」、「泰國巧手做」、「泰生說故事」以及「書福看泰國」主題書展，帶大家認識泰國文化慶典。

汐止分館4月22日則推出「廟哉妙哉」文化體驗活動，將帶新住民朋友透過彩繪汐止神社遺址「鳥居」，探索隱身在它背後的「忠順廟」，認識時代變遷的在地歷史故事，以上活動借書便可以免費參加，詳細活動資訊與參加方式請至「新北市立圖書館」網站查詢，洽詢電話：02-2953-7868。

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