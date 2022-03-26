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基隆2警染疫！一、二分局急匡35人PCR結果出爐　警局餐敘全停辦

▲基隆2警染疫！一、二分局急匡35人PCR結果出爐 警局餐敘全停辦。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市警察局長劉耀欽（左）；基隆市衛生局長吳澤誠（右）。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市警察局2名警員確診染疫，第一、二分局目前有35名密切接觸警員，陸續被匡列居家隔離，其中，第一分局偵查隊共有5小隊，分局長、副分局長與23名偵查隊員主動前往醫院篩檢，PCR採檢結果皆為「陰性」，並要求全隊居家隔離8天。警局長劉耀欽表示，已下令要求4月6日以前停止警局所有餐敘活動。

基隆市本土病例指標案例為（案22595）是1名40多歲女性，她在24日發病，出現咳嗽和發燒等症狀，到急診採檢陽性，Ct值僅13.4；她的警察友人第一分局偵查隊小隊長（案22596）陪同就醫並採檢也確診，屬於無症狀，其友人接觸者（案22597）也被匡列採檢陽性，另1名尚未有案號為基隆警偵查隊長也確診。

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不過，由於市長林右昌曾在24日晚間參加警局刑警大隊所舉辦的刑事餐會，因確診第二分局偵查隊長表現傑出，林右昌頒獎給他且沒戴口罩拍照，儘管兩人的接觸時間，只有短短幾秒鐘，並未符合「密切接觸15分鐘」的標準，林右昌初次PCR採檢結果為「陰性」，即刻起進行3天的居家隔離，成為首位自己下令給自己「居家隔離」的行政首長。林右昌強調，雖然居家隔離，但工作不能停，會持續已視訊方式辦公上班。

據指出，有10名隊員因找不到獨立住所「居家隔離」，加上基隆市防疫旅館都已客滿，晚間陸續被防疫計程車載往台北防疫旅館隔離。此外，第二分局也有2小隊、10名隊員，與該名警員辦案時有密集接觸，PCR採檢結果皆為「陰性」，衛生局晚間也通知這10名隊員須居家隔離10天。

警察局長劉耀欽表示，立刻啟動分流分班，局內的內勤同仁一律異地上班、外勤人員則分流上班，已下令針對駐地、車輛及裝備進行全面清潔消毒，也會妥善調派警力支援，不會有警力空窗期出現，並要求4月6日之前停止警局所有餐敘活動。

基隆市警局第一、第二分局共有35名偵查隊員「居家隔離」，警方立即啟動應變作為，刑事業務分別由刑警大隊與第二分局偵查隊其他小隊接手承辦，刑事偵辦業務並不為因此停擺。

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