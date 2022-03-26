快訊／基隆+4「卡拉OK群聚擴大」！林右昌：所有小吃店停業3天

▲基隆防疫記者會。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

基隆疫情升溫，市長林右昌宣布今新增4例本土，且都與小吃店卡拉OK群聚有關，4人Ct值都極低，研判應該屬於感染初期，傳染性強，為加強防疫、擴大防疫動作，市府決議，今起基隆市轄內所有卡拉OK、小吃店全數暫停營業3天，請業者配合，進行店內外空間環境清消。

林右昌表示，這起傳播鏈以2家小吃店為中心，分別是129卡拉OK、以及銀河小吃店，4例確診者中，案22687為群聚指標個案22595的40多歲女性友人，重疊足跡在129卡拉OK，該女看到新聞後自行快篩呈現陽性，經聯繫衛生局採檢後確診，Ct值14.7，立即收治。

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案22688則為50多歲的男性計程車司機，看到市府公布確診足跡後，發現自己曾到小吃店消費，足跡出現重疊，雖然沒有症狀，但仍自行快篩呈現陽性，聯繫衛生局採檢後確診，Ct值12.5。

案22689、22690則是一對夫妻，分別為40多歲女、50多歲男，都是因為有到銀河小吃店消費，看到新聞後警覺性高，主動採檢後確診，2人Ct值同樣非常低，分別是13.7、13.4。林右昌指出，從Ct值來看，研判4人都是感染初期，傳染性極強，幸大家警覺性、配合度都很高，都是主動篩檢發現，立即收治隔離。

林右昌表示，目前基隆群聚案中8個個案裡，就有7例都是跟小吃店有關，市府研議後決定加強防疫，為有效管制疫情，決議基隆市轄內所有卡拉OK、小吃店全數暫停營業3天，請業者配合進行店內外空間清消，市府去年就有與公會建立合作，將由市府提供家庭用快篩試劑，籲請所有小吃店卡拉OK從業人員進行快篩。