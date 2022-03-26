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老師遭恐龍家長嗆「林右昌要叫我阿伯」　市府：市長伯父已過世

▲▼藝人白白。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲藝人白白發文爆料指出，自己任教於基隆某國小美術代課老師，卻遇到恐龍家長，她今天受訪時表示，對於社會大眾和學校感到很抱歉。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、林冠吟／基隆報導

藝人白白（白馨儒）除自身演藝事業外，也在基隆某國小兼任美術老師，不過她近日卻在臉書《爆料公社》上發文怒指，她因給學生美術成績60分，引發家長不滿，怒嗆她不適合在學校任職，表示自己在基隆市府工作，更挑明基隆市長林右昌看到他都要叫他「阿伯」。對此，基隆市府稍早也澄清表示，市長沒有任何親戚在市府工作，且他的阿伯也已經過世。

回顧整起事件，白白在《爆料公社》爆料，指出她在基隆某國小擔任美術代課老師，但因為給學生美術成績60分，引起學生家長不滿，家長氣沖沖跑來學校理論，怒嗆白白「妳知道妳打60分，我女兒會跳下去嘛！」，更怒批她「不適合在校任職」。

不過白白卻澄清表示，學期課程主題為傳統文化藝術頭飾創作，對於作品的基本要求至少要有三個顏色，或設計原住民、廟宇相關圖騰，時間為期一個月，一個月4堂課；而當事孩子的作品並未達成要求，詢問學童是否要再將作品設計得更多元一點，但被學童拒絕，因此才會給出這樣的成績。

▲▼藝人白白抱怨遇到恐龍家長。（圖／翻攝爆料公社）

▲▼藝人白白抱怨遇到恐龍家長。（圖／翻攝爆料公社）

▲▼藝人白白抱怨遇到恐龍家長。（圖／翻攝爆料公社）

事件鬧大後，她所任教的校方也希望白白能夠順應家長的意思，將成績調高，表示，「學生家長在基隆市府工作，大家都是自己人，分數改一下就好，家長也不希望把事情鬧大」，更直言，家長曾明確指出，「基隆市長林右昌看到他，都要叫他阿伯，希望校長好好處理她」，且對於白白的身分也都已經調查過。

白白指出，校長還向她表示，「3月底前要跟家長交代」，將孩童的分數往上調整，讓白白覺得自己的專業不受人尊重，氣得發文抒發心情。

而白白的發文在網路上引發網友熱烈討論後，基隆市府稍早也澄清指出，由於白白為代課教師，並未受過教育相關學程訓練，對於學生美術成績計算比較嚴格，分數間距較大，未考慮到國小教育應以鼓勵學生、激發潛能、啟發學生學習興趣等因素。

教育處指出，開學之前已經有部分家長及家長委員反應已影響學生學習興趣，因此開學後與該位教師溝通以不變更名次，原成績開根號乘十，縮小分數的差異，鼓勵學生避免影響學生未來學習興趣，並與家長會長、委員、教務處相關人員取得共識。未料該師於報料公社爆料，學校深感錯愕，將持續與該師持續溝通。

基隆市府也同步澄清，強調市長沒有任何親戚在市府任職，而且市長阿伯已經過世。

對此，白白26日受訪時也出面淚訴，對於社會大眾和學校相當抱歉，不知道自己的個人行為會造成這麼大的影響。

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