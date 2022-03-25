快訊／頒獎給確診偵查隊長！林右昌PCR出爐　即刻起居隔3天

記者郭世賢／基隆報導

疫情指揮中心宣布今（25日）新增14名本土個案，其中基隆新增3名分別為案22595、案22596、案22597及另1名尚未有案號基隆警偵查隊長也確診；由於基隆市長林右昌24日曾有頒獎給染疫基隆警偵查隊長，且沒戴口罩合影拍照。對此，衛生局長吳澤誠稍早表示，市長林右昌經PCR採檢結果為「陰性」，即刻起進行3天的居家隔離。

▲基隆市長林右昌 。（圖／記者郭世賢翻攝）

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基隆市本土病例指標案例為（案22595）是1名40多歲女性，她在昨（24日）發病，出現咳嗽和發燒等症狀，到急診採檢陽性，Ct值僅13.4；她的警察友人（案22596）陪同就醫並採檢也確診，屬於無症狀，其友人接觸者（案22597）也被匡列採檢陽性，另1名尚未有案號為基隆警偵查隊長也確診。

林右昌表示，「在剛剛一點多的時候，我們接獲最新的PCR檢測結果，我們有另外一位偵查隊的隊長確診，24日我有頒獎給他，雖然只有短暫接觸幾秒鐘，不過我還是用最高的規格要求自己，做好自主的防疫工作。」

林右昌提到，「我已將這個情形回報CDC，也和陳時中部長通過電話，當然也把這樣的狀況回報行政院和總統府，即刻起，我會進行三天的居家隔離，就在剛剛已經進行PCR的採檢，居家隔離三天之後也會再次進行採檢，我們用最高的防疫規格要求自己，也把防疫的工作做好。」

警方表示，內部將首先對偵查隊與該名（案22596）小隊長接觸頻繁的人進行PCR快篩，25日偵查隊全隊23人也已至基隆醫院進行PCR檢測，並立刻啟動分流分班，局內的內勤同仁一律異地上班、外勤人員則分流上班，並同步要求所有人員前往快篩匡列；警方稍早也針對駐地、車輛及裝備全面消毒，目前已完成清消，並嚴格控管分局大門人員進出。

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