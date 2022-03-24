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大陸 大陸焦點 特派現場

中概股遭血洗！美國SEC再開槍　微博被列第六家「欲摘牌名單」

▲▼微博。（圖／路透社）

▲微博微博被列第六家欲摘牌名單。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

美國再對中概股出手！據《財聯社》報導，美國證管會（SEC）23日在其 「預摘牌名單」新增「微博」（Weibo Corporation）為名單中的第六家公司，這些公司可能面臨被迫下市的風險。微博需要於4月13日前向SEC提供證據，證明自己不具備被摘牌的條件。

按照SEC官網上的法律文件，被列入「確定摘牌名單」的公司需要在（自披露第一份年報開始計算、且2021年當做第一年）三年內提交SEC需要的文件。如果「確定摘牌名單」中的公司沒有提交或提交的文件不符合SEC要求，它們將會在披露2023年年報後（2024年初）面臨立即退市。

消息傳出後，微博在美股股價盤中跌幅一度達7％。截止收盤，微博跌0.59％報27美元，市值64億美元。

此前，百濟神州、百勝中國、再鼎醫藥、盛美半導體、和黃醫藥於3月8日被列入「預摘牌名單」，它們需要於3月29日向SEC提供不具備被摘牌的證據。

對此，大陸證監會曾於第一時間回應稱，「我們尊重境外監管機構為提高上市公司財務訊息質量加強對相關會計師事務所的監管，但堅決反對一些勢力將證券監管政治化的錯誤做法。」

大陸國務院金融穩定發展委員會於本月16日召開的專題會議中也表示，「目前中美雙方監管機構保持了良好溝通，已取得積極進展，正在致力於形成具體合作方案。」

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