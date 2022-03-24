吃台灣「這人間美味」　美國妹：會嚇到爸爸

記者陳俊宏／綜合報導

台灣人間美味！美國女生Amelia第一次吃台式牛排，讓她驚呼爸爸搞不好會嚇到。對此，有網友大讚，「牛排、豬排就是要加麵加蛋，才是人間美味啊。」

Amelia接受《不要鬧工作室》（Stopkiddinstudio）訪問指出，她來自美國印第安納州南部，從小在農場長大，爸爸養了很多牛，所以她吃牛排長大，但還真的沒吃過牛排配麵或蛋。

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▲▼Amelia大讚加蛋、加鐵板麵的台式牛排。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

Amelia說，最近有點想家，她猜解決思鄉病最好的方法是吃一些家鄉料理。她品嘗台式牛排，「這真的很不一樣，如果爸爸看到，他應該也搞不懂這料理，搞不好還會被嚇到一點。」

Amelia大讚台式牛排搭配鐵板麵和蛋，十分好吃，並點蘑菇醬和黑胡椒醬「雙醬」，「雙醬在美國並不常見，或至少我自己沒吃過，我很喜歡。」她也品嘗另一個台灣特色──玉米濃湯，直呼真好喝。

對此，許多網友留言，「牛排、豬排就是要加麵加蛋，才是人間美味啊」、「我記得牛排加麵是因為怕顧客吃不飽，加蛋是為了營養，CP值很高，然後大家都這樣放了。」

▼台式牛排通常會加蛋和鐵板麵。（圖／記者陳俊宏攝）

