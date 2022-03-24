習近平今秋「全面接管台灣」？　陳明通：20大要維穩「這不可能」

▲陳明通今天赴立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

俄羅斯人權運動者奧塞奇金（Vladimir Osechkin）近日釋出一份號稱由俄羅斯聯邦安全局（FSB）分析師所寫的報告，揭露中國國家主席習近平曾考慮今年秋天「全面接管台灣」。對此，國安局長陳明通24日在立法院答詢時表示，今年中共20大應該希望整體維穩，這種說法是認知作戰，「這個不太可能啦」。

這一篇據稱是俄羅斯聯邦安全局分析師所撰寫的報告指出，習近平曾考慮過今年秋天全面犯台，因為他需要取得小勝利讓自己3度連任，不過在他看到俄羅斯侵略烏克蘭而萬劫不復之後，意識到攻打台灣的機會已經不復存在，更讓美國可藉此威脅中國，讓其政敵取得有利條件。

立法院外交及國防委員會今天邀請國安局、外交部、國防部等單位報告「東亞最新地緣政治情勢與國家安全及相關應變準備工作」。

國民黨立委溫玉霞質詢時關注，這份報告到底是真的還假的？陳明通直言，這是一種認知作戰，就中共的政治時間表來講，今年將舉行20大，希望整體能夠維穩，「我們本於專業判斷，這個不太可能啦」。

溫玉霞追問說，這是否代表總統蔡英文任內沒問題，但是下一任總統就危險了？陳明通說，「沒有啊，我在任上我當然盡心盡力，至於下一任怎麼樣，我就離開了嘛！下一任（總統）我就退休、遊山玩水去了」。