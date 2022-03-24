美吊銷中信國際子公司214牌照　陸工信部：濫用國家力量無理打壓

▲美國聯邦通信委員會（FCC）。（圖／達志影像／美聯社）

記者魏有德／綜合報導

美國聯邦通訊委員會（FCC）繼吊銷大陸中國電信及中國移動在美子公司214牌照（國際電信業務授權）後，FCC於當地時間3月16日再度出手，以國家安全為由，決定吊銷大陸中信國際在美公司ComNet（USA） LLC和Pacific Networks Corp.的214牌照。上述兩間公司於當地時間3月23日正式收到FCC關於吊銷其214牌照的命令。

▲中國電信、中國聯通及中信國際先後被美FCC撤銷214牌照。（圖／路透社）

《澎湃新聞》報導，工業和信息化部針對美撤銷中信國際在美公司214牌照事項發布聲明。聲明指，ComNet（USA） LLC和Pacific Networks Corp.已在美運營多年，一直謹遵美國法律法規及監管要求，按照商業化原則為眾多美國境內用戶提供優質服務。

聲明提到，美FCC在未列出具體違規事實的情況下撤銷其214牌照，是進一步泛化國家安全、濫用國家力量對中國企業進行的無理打壓，嚴重破壞了美國營商環境，損害了中國企業和包括美國用戶在內的全球消費者的正當權益，「中方對此堅決反對。」

大陸工信部呼籲，美方應撤回對我企業不公正的決定，停止將國家安全概念泛化、將經濟問題政治化的錯誤做法，為中國企業在美投資發展營造公平、公正、無歧視的環境，「中方將繼續採取必要措施，維護中國企業的正當權益。」

據了解，FCC於2021年10月26日吊銷中國電信美洲子公司在美的214牌照，2022年1月27日同樣以國家安全為由，吊銷中國聯通美洲子公司的214牌照，要求其在60天內停止在美國的移動業務、租用線路、網際網路接入和雲端服務等業務。