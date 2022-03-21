台南國際蘭展期間　持蘭展票根到台南休閒農場享門票優惠

▲為讓更多民眾了解台南蘭花產業發展趨勢，持台南國際蘭展票根，到台南休閒農場可享門票優惠。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

受新冠肺炎疫情影響，睽違2年的台南國際蘭展，將於今年3月26日至4月5日，在台南市後壁區蘭花科技園區隆重登場；市長黃偉哲邀請全國民眾到台南觀賞全球三大蘭展之一的台南國際蘭展，欣賞當「蘭」的主題，同時了解台南蘭花產業發展趨勢。

市長黃偉哲重視休閒產業的發展，為了讓來到台南觀賞國際蘭展的民眾，有更多的歡樂時光，特別結合台南轄內的休閒農場，推出展覽期間持票根到休閒農場遊玩門票優惠的措施，來一趟台南享受兩種不同的農業樂趣，也更能了解台南休閒農業的創新發展。

農業局長李建裕指出，台南有７處休閒農場及3處休閒農業區，分布於山、海及平原，受新冠肺炎影響，國際蘭展在停辦2年後重新推出，秉持黃偉哲市長沒有最好、只有更好的政策理念，除了在蘭展有更多創新外，也特別結合休閒農場業者，推出展覽期間持票根到休閒農場遊玩給予門票優惠的措施；如走馬瀨門票原價250元持蘭展票根的民眾只要150元，南元一律優惠為300元，大坑、仙湖及臺南鴨莊更只要半票，不同的休閒農場有不同的特色，相當值得細細品味及體驗，尤其走馬瀨農場今年特別推出泰迪熊年度特展；讓喜愛泰迪熊的民眾有更多不一樣的享受；另外今年蘭展恰好又是清明節4天連續假期，觀迎全國民眾安排2到3天假期到台南，品味全球三大蘭展之一的台南國際蘭展及體驗台南轄內休閒農場的慢活悠閒時光。