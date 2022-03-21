最新民調公布　城市光榮感、長照與防疫台南市民最肯定

▲台南市長黃偉哲在最新民調顯示，其施政滿意度再次突破8成，施政滿意度為81.9％。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

1份最新公布最新民調顯示，台南的多項調查數據，在六都中都排名前段班，尤其在「城市光榮感」及「長照資源和服務項目」滿意度，為六都第一，市長黃偉哲施政滿意度繼2月份崑山科大民調後，再次突破8成，施政滿意度為81.9％。

根據聯合報今日公布的民調結果，在六都「城市光榮感」上，台南88.4％排第一；幸福感89.4％排第二，「施政滿意度」為81.9％；而在「施政不滿意度」上則是12.7％，僅高於新北市不滿意度5.7%，不滿度為六都第二低。

若從施政項目上，台南在「長照資源和服務」獲60.5％，排行六都第一，市府認為可能與台南區區有日照的政策落實，目前朝向一學區一日照的方向邁進，並與社區關懷據點擴大合作。在「維護地方治安」、「維護市容和環境品質」這兩個項目上，各獲得80.4％、83.5％的好成績，與該項目的第一名都在1％的差距內。市府表示可能與台南這幾年善用科技執法，擴大環檢警結盟，屢次成功打擊環保犯罪有關。

此外，台南在「防疫表現」獲得90.4％市民的滿意，可見台南實施節慶返鄉篩檢、擴大疫苗隨到隨打站、持續開罰實聯制等，嚴格防疫措施獲得市民肯定。在「促進地方經濟發展」也獲68.9％的市民滿意，名列六都第三，用企業招商與每月不斷的徵才活動，逐漸改善民眾對經濟發展的印象。

台南市長黃偉哲說，市民的高幸福感是歷任市長累積下來的成績；至於市民對交通改善的滿意度低，因為台南是一個古都，地下有許多遺構或遺址，新闢道路或拓寬都不易。但市府努力改善，近年來增闢公車路線與偏遠地區的小黃公車，今年在市區觀光熱點也將有立體停車場落成，對於交通的努力與進步絕不會停止。

台南市長黃偉哲說，若自我評分，他給自己打70分，市府團隊打80分，未來會持續努力精進，並加強不足之處。