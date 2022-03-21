台南+1「打3劑疫苗無症狀」　醫院、住宿式長照機構25日前禁探病

記者林悅／台南報導

台南市21日公布新增1名新營區60多歲女性COVID-19本土個案22086；衛生局指出，台南市醫院、住宿式長照機構，除中央規定之例外情形外，至3月25日全面禁止探病、探視。

▲台南市新增1名新營區本土個案22086，台南市醫院、住宿式長照機構，除中央規定之例外情形外，至3月25日全面禁止探病、探視。 （圖／記者林悅翻攝，下同）

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台南市21日新增1名新營區60多歲女性COVID-19本土病例案22086，為3月11日公布的新營區30多歲男性個案21297之母；案22086因案21297於3月11日確診而被匡列為居家隔離者，隔離期滿前由衛生局安排採檢後陽性確診，Ct值29.85。

案22086為無症狀個案，已接種3劑COVID-19疫苗，因個案可傳染期間都在進行居家隔離，於本市沒有活動足跡，社區傳染風險較小。

衛生局提醒，因國內近日仍有零星COVID-19本土個案、社區仍存在潛在傳染風險，台南市醫院、住宿式長照機構，除中央規定之例外情形，至3月25日全面禁止探病、探視；即日起至3月25日，台南市各級機關學校於室內外拍攝個人或團體照、市府辦理活動上台、合照時，皆應全程佩戴口罩，並加強落實實聯制、人流管制等防疫措施。