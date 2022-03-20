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陳以信台南掛看板　誓讓台南六都拚第一

▲國民黨立法委員陳以信在高速公路台南仁德交流道旁掛上第一面看板，訴求要為台南拚六都第一名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國民黨立法委員陳以信在高速公路台南仁德交流道旁掛上第一面看板，訴求要為台南拚六都第一名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨立法委員陳以信20日在高速公路台南仁德交流道旁掛上第一面看板，訴求要為台南拚六都第一名，陳以信表示，自己是台南子弟，希望所學所長能回饋奉獻故鄉台南，真讓台南成為一個偉大城市。

陳以信表示，台南縣市自從合併升格六都後，台南市在六都主要指標中，許多項目都在後段班甚至墊底。如果台南要更好，各項市政成績，就該在六都排名往前衝。

陳以信指出，例如台南經濟低迷，2020年家庭平均可支配所得90萬4141元，台南是六都最後1名。而且過去3年來幾乎零成長，台南這幾年中年失業又特別嚴重，2021年45到64歲人口失業率是2.7％，過去4年來一直是六都最高，身為家庭經濟支柱的台南爸媽，都有不小失業壓力。

但陳以信強調諷刺的是，雖然台南經濟不好但房價很好。過去幾年新屋房價漲幅72％，舊屋漲幅26％，台南房價漲幅是六都第1名。但台南社會住宅成效又是六都墊底，目前達成數僅2618戶是六都最少，包租代管台南僅媒合2351戶也是六都最少。

陳以信說明，就因台南房價高漲但社宅推動不力，使得台南年輕人普遍買不起房子，連帶變成不敢婚、不敢生，台南的粗結婚率僅4.78％是六都倒數第二，台南的粗出生率僅5.16％是六都倒數第一。而且就算年輕媽媽敢婚敢生，台南的生育津貼也是六都最低，去年以前首胎才六千今年變成一萬，其他五都不是兩萬就是三萬，台南為何對新手媽媽最小氣呢？

尤其台南的長者福利也輸其他五都。陳以信指出，在老人健保費補助上，台北、桃園、台中、高雄等四都，65歲以上所得稅率未滿20%，每人每月健保費至多補助到826元，新北也分別補助從3千3到兩萬元。台南就只有一千元健保福利金，而且還是市議會國民黨團爭取好久才有的，這讓台南長者普遍有嚴重的相對剝奪感。

而陳以信強調，長者需要更多醫療資源，但台南醫療資源的近用性卻最低，2020年執業醫事人員數28243人，台南是六都最少。但台南37區幅員太大，平均每平方公里醫事人員數只剩12.9位，六都比較中台南也是最低。

但陳以信指出，台南空污嚴重影響健康甚巨。台南空氣中的PM2.5濃度是六都最差，台南人「氣管、支氣管、肺癌」死因連續3年攀升，2020年此項原因的粗死亡率每10萬人48.5人，台南是六都最高，數據還遠高於其他五都。

台南還不止空汙嚴重，陳以信說，台南處理污水成績也是落後。到110年12月底，台南整體污水處理率58.6％，遠輸給其他五都，正因為下水道做不好，台南水患總是難以根治。

陳以信表示，尤其台南治安與交通都是長年沈痾。台南因為長期警力不足，台南警民比每10萬人僅233位員警，輸給臨近高雄市與嘉義縣非常多，成為治安漏洞犯罪天堂。台南犯罪率是六都第二高，故意殺人、公共危險、賭博、酒駕等罪，台南都是六都中最高。

可能也因警力不足，陳以信強調，台南交通安全成為六都最差，台南每10萬人的車禍死傷數，2021年1-11月是2640人，不僅六都第一更是全台最高。而台南自行車事故死傷人數，過去連續4年台南都是六都第二高。

陳以信表示，要讓台南變得更好，壞的項目要改善，好的項目要更好。他認為，台南在六都排名最後的項目，都要立即改變擺脫墊底；在六都排後段班的項目，都要改善爭前段班；在六都前段班的，更要精進拚第一！他相信台南只要做到如此，不用幾年一定可成六都第一！

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