「虛擬健保卡」看診服務　南市醫首家由院長門診引領使用

▲台南市立醫院蔡良敏院長（左2），親自引領使用「虛擬健保卡」看診服務，貼近後疫情時代「零接觸」就醫模式。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

不用健保卡，也能看診！台南市立醫院與健保署南區業務組合作，由蔡良敏院長引領使用「虛擬健保卡」看診服務，只要下載健保快易通 App，就能透過QR Code看診，貼近後疫情時代「零接觸」就醫模式。

新冠肺炎疫情爆發後，不少民眾因擔心感染而不敢就醫，健保署結合智慧醫療科技，不僅推動視訊診療，讓病情穩定的病人不用到醫院也能看診。也推出「虛擬健保卡」，民眾只要下載健保快易通 App，並綁定虛擬健保卡，就能在手機上產生虛擬健保卡 QR Code，進入診間看診時，不用再實體健保卡，只要掃瞄QR Code即能完成就診，即使就醫忘了帶健保卡，也能放心就診，不用擔心自墊醫療費用後再次進醫院補卡核退的問題。

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台南市立醫院初期以心臟內科、小兒科及神經外科為主配合「虛擬健保卡」試辦計畫，並由蔡良敏院長率先使用「虛擬健保卡」看診服務。蔡良敏院長表示，因應防疫新生活，降低接觸是新時代的就醫模式，「虛擬健保卡」是非常符應現代人科技生活的就醫機制，就醫時只要出示手機掃描，醫師就可進入健保醫療資訊雲端查詢系統，掌握民眾就醫情形及完成醫療評估與治療，避免重複用藥或檢查，是非常便捷的就醫方式。

健保署南區業務組已安排服務人員駐點台南市立醫院，於週一~五上午8:30~12:30，下午1:30~5:30，協助民眾下載健保行動快易通App，快速取得虛擬健保卡QR Code。另外，年長者或沒有手機的民眾、幼童，則可先將健保卡註冊後綁定家人的手機（健保卡註冊網址https ://tinyurl.com/4n8k68k8），再申請虛擬健保卡。若是多人照顧長者，也可透過授權使用機制授權給其他家屬或陪病者，就醫時再出示虛擬健保卡。