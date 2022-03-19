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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「中國應認真理解拜習對話」　民進黨：停止各種惡意挑釁與統戰

▲▼拜登2013年12月擔任副總統期間訪問北京，與中國國家主席習近平在人民大會堂會晤。（圖／路透）

▲拜登在2013年12月擔任副總統期間訪問北京，與中國國家主席習近平在人民大會堂會晤。（圖／路透）

記者呂晏慈／台北報導

針對美國總統拜登與中國國家主席習近平通話一事，民進黨19日表示，拜登談話凸顯了美國對台承諾堅如磐石，也展現台美兩國對於台海和平穩定的高度共識，呼籲中國應認真理解，盡速停止對台各種惡意挑釁與統戰行為。

民進黨指出，拜習談話中涉及台灣部分，中國官方對外詮釋與美方公布說法有不小落差；北京方面經常刻意扭曲美中談話內容，甚至在會談尚未結束時，就在官媒披露談話內容，這樣的作法不僅無助於緩和美中台關係，更讓台灣人民反感。

▼美國總統拜登（Joe Biden）18日晚間與中國國家主席習近平視訊通話 。（圖／路透）

▲▼美國總統拜登（Joe Biden） 。（圖／路透）

民進黨表示，從美國總統拜登談話可看出，美國相當重視台海現狀的穩定，支持台灣的堅定態度更是不言而喻，台灣也會持續與美國及理念相近國家合作，為印太區域和平穩定與繁榮發展共同努力。

民進黨表示，習近平在這次拜習對話中稱「衝突對抗不符合任何人的利益」，但台灣卻不斷看到中國一再文攻武嚇台灣，並在國際場合混淆視聽；左手談和平，右手卻升高台海情勢，說一套做一套，不是自詡和平建設者的泱泱大國應有風範。

民進黨正告中國當局，兩岸關係與區域和平是雙方共同的責任，不顧國際現實、一味的挑釁與統戰行為，並無助於台海局勢的和緩；中國應徹底改變處理兩岸關係的態度，正視台灣持續的善意，以對等尊嚴的對話化解彼此歧見，才有助於兩岸關係的正常發展。

此外，民進黨也呼籲，中方應積極承擔國際責任，以具體行動協力國際社會，共同遏止俄羅斯對烏克蘭的侵略行為，做出有助於和平解決爭端的努力。

▲中國大陸國家主席習近平18日晚間與美國總統拜登視頻通話。（圖／翻攝自新華社）

▲習近平18日晚間與拜登視訊通話。（圖／翻攝自新華社）

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