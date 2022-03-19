習近平認美對台獨釋放錯誤訊息是危險行為　蘇揆：堅守普世價值

▲行政院長蘇貞昌今天受訪時表示，台美關係堅若磐石，我們會一起努力為普世價值堅守防線。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

行政院長蘇貞昌19日走訪桃園市，針對媒體提問大陸主席習近平在拜習會上認為，美方對台釋放錯誤訊息是危險行為。對此，蘇揆表示，俄羅斯侵略烏克蘭，全世界民主國家大家共同站出來譴責抵制，台灣是民主獨立國家，也譴責俄羅斯行為，台美關係堅若磐石，也會一起努力為普世價值堅守防線。

蘇貞昌今天上午10時許出席桃市新屋區永安海螺文化體驗園區開園典禮，會前接受媒體聯訪，有媒體關心，拜習會中，習近平說美方對台獨釋放錯誤訊息是危險的行為；另外中國航艦山東號被發現在金門外海，院長是否認為這是一種挑釁行為？會不會擔心大國交易，台灣利益會被犧牲？

蘇貞昌指出，俄羅斯侵略烏克蘭，全世界民主國家大家共同站出來譴責抵制，台灣是主權獨立的國家，也和民主陣營一起來抵制侵略，譴責俄羅斯的行為，我們會和所有愛好民主自由的國家，堅定地在一起。台美關係堅若磐石，我們一起努力，為普世價值堅守防線。

媒體還提問，有出自國發會IP疑似上班時間在網路上發文表示，國民黨的水準讓人投不下去，有新北市議員指控這是政府網軍攻擊，目前有調查嗎？

蘇貞昌認為，台灣是自由開放的國家，所有的人都可表示意見，包括在網路上，當然也同樣應該遵守法律規定，負相關的責任。政府絕對沒有養網軍，政府的預算一分一厘都受立法院審查、同意。政府花的任何錢，一分一毛最後都要經過監察院審計通過，所以政府經得起檢驗，也不會養網軍，更不會散播不實消息。

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