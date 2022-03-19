習近平一天內與三國元首通話　均獲「堅持一中政策」保證

▲習近平18日晚間與美國總統拜登視訊通話。（圖／翻攝自新華社）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸國家主席習近平18日當天與3個國家元首進行通話，分別是南非總統拉瑪佛沙、柬埔寨首相洪森及美國總統拜登。大陸外交部指出，他們均向習近平保證會「堅定奉行一個中國政策」或「堅持一個中國政策」。

據大陸官媒《新華社》報導，習近平在與柬埔寨首相洪森通話時指出，中方堅定支持東盟在區域合作架構中的中心地位，支持東盟在地區和國際事務中發揮更大作用，支持柬埔寨當好今年東盟輪值主席國，「願同柬方和東盟國家一道，推動中國東盟全面戰略夥伴關係不斷得到新發展。」

洪森則表示，柬方堅定奉行一個中國政策，堅定支持中方在涉台、涉疆等問題上的立場；柬中雙邊貿易快速增長，共建「一帶一路」框架內大項目建設進展順利，表明柬中兩國是真正的「鐵桿兄弟」。

習近平下午也與南非總統拉瑪佛沙通話，指兩國有著「同志加兄弟」的特殊友好關係，中國作為今年金磚主席國，願同南非一道推動金磚合作機制保持發展勢頭，構建更加全面、緊密、務實、包容的高質量夥伴關係，實現成員國自身發展，推動全球發展更加強勁、綠色、健康。

拉瑪佛沙同樣向習近平保證，南非堅定奉行一個中國政策，堅定支持中方在涉藏等重大問題上的立場。雙方還就烏克蘭局勢交換了意見，一致認為兩國立場非常相近，主權國家有權獨立自主決定自身立場，支持俄烏雙方保持和談勢頭，通過對話談判解決爭端。

▲《新華社》指出，拜登稱不支持「台獨」。（圖／翻攝自新華社）

至於晚間「習拜視訊通話」因是繼4個多月後，兩人進行的第二次視訊會談，也是烏俄衝突後中美第一次會談，備受全球矚目。期間，拜登提到50年前美中兩國「上海公報」精神，並且重申美國不尋求同中國打「新冷戰」，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持「台獨」，無意同中國發生衝突，願同中方坦誠對話，加強合作，堅持一中政策，相互溝通減少分歧。

習近平也回應，「特別是美國一些人向『台獨』勢力發出錯誤信號，這是十分危險的。台灣問題如果處理不好，將會對兩國關係造成顛覆性影響。」