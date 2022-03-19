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純粹巧合？俄太空人穿「烏克蘭國旗色」登太空站　超嗨相擁影片曝

記者張寧倢／綜合外電報導

俄羅斯3名太空人阿爾捷米耶夫（Oleg Artemyev）、馬特維耶夫（Denis Matveev）、科薩科夫（Sergey Korsakov）搭乘「聯盟號」太空船於美東時間18日登上國際太空站。然而，直播畫面卻掀起討論，因為3人在烏俄開戰的敏感時刻選則穿上烏克蘭國旗的「黃、藍」代表色的服裝，引發外界聯想。

▲▼國際太空站於美東時間18日迎接3名俄羅斯太空人，不過他們卻身穿帶有藍色元素的黃色衣服，令人聯想到烏克蘭的國旗顏色。（圖／達志影像／美聯社）

▲國際太空站於美東時間18日迎接3名俄羅斯太空人，不過他們卻身穿黃、藍配色的服裝，令人聯想到烏克蘭的國旗顏色。（圖／達志影像／美聯社，下同）

根據《鏡報》、《Space》等外媒報導，俄國「聯盟號」太空船於美東時間18日下午3時12分與國際太空站的碼頭號節點艙對接，約2.5小時之後艙門開啟，3名俄國太空人登上國際太空站，與另外7名來自美國、歐洲的太空人互相熱情擁抱、打招呼，並將展開為期6.5個月的任務。

令人訝異的是，俄羅斯3名太空人不僅身穿黃色衣服，上頭還有圓點、條紋形狀的藍色裝飾，大致上看來就像是象徵烏克蘭國旗的「黃、藍」配色。在俄羅斯航太（Roscosmos）的直播影片中，聯盟號指揮官阿爾捷米耶夫以玩笑話地方式回應，因為倉庫已經累積很多黃色的布料，所以就穿了黃色的飛行服。

▲▼國際太空站於美東時間18日迎接3名俄羅斯太空人，不過他們卻身穿帶有藍色元素的黃色衣服，令人聯想到烏克蘭的國旗顏色。（圖／達志影像／美聯社）

部分太空專家就認為，這可能是俄羅斯太空人暗中支持烏克蘭的方式。美國航太總署（NASA）退役太空人凱利（Scott Kelly）就在推特上以俄、英雙語發文表示，「3名俄國太空人穿著（象徵）烏克蘭的黃色抵達太空站！」

不過，也有許多推特網友表示，這3名太空人都來自莫斯科國立鮑曼技術大學（Bauman Moscow State Technical University），而他們身穿黃藍配色的飛行服也與大學校徽的代表顏色相近。

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