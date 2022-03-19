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冰心雪糕「4字停賣公告」網看傻！麥當勞解釋了：已補貨

▲▼麥當勞冰心雪糕。（圖／記者蕭筠攝）

▲台北麥當勞冰心雪糕補貨了。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

補貨了！麥當勞隱藏版甜點「冰心雪糕」近日掀起搶吃潮，以蛋捲冰淇淋作為基底搭配脆皮巧克力外層，只有在全台9家點心站限定賣，而台北也只有1店能買到，但18日有民眾發現該門市貼出最新「冰心雪糕供過於求暫停供應」公告，除了崩潰吃不到之外，店家也因成語用錯意外引發討論。對此，業者稍早作出最新回應表示公告成語是意外寫錯，而台北館前餐廳冰心雪糕原料也已經補貨開放購買。

▲▼麥當勞「冰心雪糕」突停售！公告4字讓網看傻：國文課在睡？（圖／翻攝PTT）

▲台北網友衝吃冰心雪糕卻看到暫停供應公告崩潰，而門市公告則因寫錯成語掀起討論。（圖／翻攝PTT）

麥當勞銅板甜點「冰心雪糕」在全台目前只有9間點心站門市才吃得到，尤其台北只有1家館前餐廳提供販售，不過18日晚間有網友到該店打算購買時，卻發現門口貼出最新公告寫著：「親愛的來賓您好！！由於（冰心雪糕）供過於求，暫停供應。造成您的不便，敬請見諒。」由於公告內文因提及「供過於求」，讓原PO質疑「雪糕多到不想賣？」貼文一出也引來大批網友留言「供不應求啦」、「供過於求怎麼會停賣，不符合經濟學」，掀起不小討論。

▲▼麥當勞冰心雪糕。（圖／記者蕭筠攝）

▲冰心雪糕因外層是脆皮巧克力吸引大批民眾搶吃。（圖／記者蕭筠攝）

對此，業者稍早作出最新回應表示，公告中應為「供不應求」才是正確，是因門市人員太忙意外打錯，而目前台北館前店的冰心雪糕原料已經補貨，其於門市也是正常供應中，歡迎民眾前往門市購買。冰心雪糕有販售門市包括台北館前點心站、中和家樂福點心站、桃園經國家樂福點心站、高雄漢神二點心站、鳳山大潤發點心站、五甲家樂福點心站、中清家樂福點心站、台南三越二點心站及仁德家樂福點心站共9間。

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